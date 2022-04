Les chrétiens de Kankan se préparent à célébrer Pâques

Les fidèles chrétiens catholiques s’apprêtent à célébrer la fête de Pâques ce dimanche 17 avril 2022. Avant cette journée, toute une semaine appelée « Semaine sainte » est consacrée à la prière et à l’adoration.

Rencontré, le vicaire général de la cathédrale Notre-Dame des victoires et de la paix de Kankan, Abbé Arnaud Lamanda Kamano, est revenu sur le sens de cette semaine assez importante dans la chrétienne.

Avant la solennité Pascale, des séries de prières et d’adoration ont démarré ce mardi dans toutes les églises catholiques du monde. Sur l’importance de cette semaine, père Arnaud précise : « Au début de l’église, on disait que même si un chrétien n’a pas le temps d’aller à l’église tous les jours, mais qu’il parte au moins à Pâques. Parceque sans la Pâques, il n’ y aura pas d’église et c’est cette semaine qui se conclut par cette grande célébration qu’est la Pâques. Sans cette Pâques, il n’ y a pas de chrétiens ni d’église car si le Christ n’était pas ressuscité, vaine est notre foi. Durant cette semaine, il y aura la messe Christmane au cours de laquelle les prêtres renouvellent les engagements sacerdotaux auprès des évêques. Ce n’est pas tout, nous célébrerons également la saine sainte à l’image du Christ qui a partagé le dernier repas avec ses apôtres. Il y aura également la bénédiction des huiles qui servent pour l’ordination des prêtres, des évêques, des diacres, suivie de la bénédiction des huiles pour le baptême et autres. Le vendredi sera consacré à la passion de Jesus qui nous demande de prier pour ne pas tomber dans la tentation, le samedi débute la résurrection du Christ et cette même nuit, l’évêque bénit l’eau qui sert à beaucoup de chrétiens dans plusieurs circonstances et le tout va être clôturé le dimanche de Pâques ».

A la cathédrale Notre-Dame des victoires et de la paix de Kankan, les fidèles chrétiens, malgré la conjoncture qu’ils traversent, sont déjà à pied- d’oeuvre pour célébrer cérémonie. Et le religieux de conclure : « Nos coreligionnaires savent l’importance de la Pâques. Donc, ils sont tous entrain de se préparer pour être nombreux à la célébration de la résurrection de Jésus Christ ».

Michel Yaradouno, kankan pour Ledjely.com