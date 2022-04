QUOTIDIEN NATIONAL HOROYA : le nouveau directeur général décline ses priorités

Dans un décret du chef de l’Etat lu dans la soirée du jeudi 14 avril 2022, le colonel Mamadi Doumbouya a nommé Ibrahima Koné ancien directeur général-adjoint comme nouveau directeur général du quotidien national Horoya. Dans une interview qu’il a accordée ce week-end à la presse, Ibrahima Koné, puisqu’il s’agit de lui, se dit conscient des défis qui l’attendent.

Et, l’un de ces défis majeurs, c’est la rénovation des locaux de Horoya qui avaient été vandalisés dans la nuit précédant le coup d’Etat du 05 septembre. « Dans une semaine, les travaux de rénovation vont commencer. Et après, on mettra les équipements en place. Nous avons des hommes, mais pas d’équipements. Donc, il faut trouver les conditions idoines pour que les gens puissent produire davantage », a-t-il déclaré.

Et d’assurer : « Dans quelques mois, le quotidien va être dans les bâtiments flambants neufs et très bientôt le gouvernement va nous octroyer des fonds pour la construction d’une imprimerie moderne de dernière génération. Et l’endroit est déjà acquis et la machine est au Sénégal. Il suffit tout simplement de se déplacer pour la chercher ».

Selon M. Koné, sa première ambition à la tête du quotidien, c’est de ventiler Horoya dans tout le pays, dans les sous-préfectures, les districts, les ministères, mais aussi dans les ambassades guinéennes à l’étranger. Ceci pour « donner la bonne information de l’Etat aux Guinéens partout où ils se trouvent ».

Balla Yombouno