Lansana Kouyaté : « Je fais plus confiance à l’Union européenne qu’à la CEDEAO »

Des acteurs politiques demandent l’implication de la CEDEAO dans le dialogue en Guinée en envoyant notamment un facilitateur. Lansana Kouyaté, leader du PEDN, pense que ce n’est pas nécessaire. L’ancien premier guinéen dit ne plus faire confiance à l’institution sous régionale.

Invité des grandes gueules de nos confrères d’Espace Fm ce mercredi 20 avril, le président du PEDN a indiqué que la CEDEAO est en partie responsable de ce qui s’est passé en Guinée. « On est dans cette situation parce que la CEDEAO n’a pas fait ce qu’elle devait faire dès le début. On a alerté plusieurs fois cette institution. Nous avons fait des vidéos-conférence pour dire que le président veut modifier la constitution, sans l’accord du peuple, mais la CEDEAO n’a pas fait grand chose »,explique–t-il pour justifier son point de vue, avant de rajouter néanmoins « C’est vrai qu’ils ont voulu envoyer des émissaires à l’époque , mais que Alpha Condé a refusé, pourquoi ne pas avoir commencer prendre des sanctions , faire pressions à ce moment là ? Ils ne l’ont pas fait. Je ne comprends pas comment certains de mes paires peuvent demander encore une médiation de la CEDEAO »

Sans hésiter, le président du PEDN opte pour une médiation de l’Union Européenne « La seule organisation à qui je porte confiance quand il s’agit d’élection, c’est l’UE. On les trouve partout. Ils y sont avant, pendant et après les élections et ils font des recommandations ».

Asmaou Diallo