Pour obtenir l’agrément de son parti, Louda Baldé compte organiser un sit-in devant le Palais Mohamed V

Depuis 2020, le Parti de l’unité et du renouveau (PUR) est en attente de l’obtention de son agrément. Une situation embarrassante pour le président de cette formation, Louda Baldé, qui menace de passer à la vitesse supérieure.

Celui-ci est très remonté contre les autorités de la transition, notamment le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. M. Baldé estime en fait qu’il y a des cadres tapis dans l’ombre qui ne veulent pas lui délivrer l’agrément de son parti à cause de ses prises de position. « On est entrés en contact avec le ministère [de l’Administration du territoire], on a vu que c’est de manière volontaire qu’ils ont mis à l’écart notre parti, pour l’unique raison que nous sommes l’un des seuls qui ramènent à la raison le gouvernement, le CNRD et plus particulièrement le colonel Mamadi Doumbouya pour qu’il sorte par la grande porte. Malheureusement, c’est ce qui ne plaît pas à une partie de ceux qui sont avec lui », accuse-t-il.

Le président du PUR ne compte pas baisser les bras. Il promet d’user de tous les moyens légaux pour obtenir l’agrément de sa formation politique. « Juste après le mois de Ramadan, nous allons dans la commune de Dixinn pour un début avec nos pancartes, nos slogans, sans injures pour montrer notre ras-le-bol, afin d’attirer l’attention de l’opinion publique qu’ils sont entrain de piétiner les doits du parti PUR. Juste après la manifestation, nous allons faire un sit-in devant le palais Mohamed V jusqu’à ce que nous soyons rétablis dans nos droits », menace-t-il.

