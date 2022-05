AÏD EL-FITR : le premier imam de Faranah appelle à “se pardonner”

A l’image de leurs coreligionnaires, les fidèles musulmans de la préfecture de Faranah ont célébré la fête de ramadan ce lundi 02 mai 2022. Ils se sont donnés rendez-vous dans les lieux de prière identifiés à travers la ville pour la circonstance.

A cette occasion, le grand imam de Faranah a appelé les Guinéens à cultiver la paix, la concorde et l’unité nationale. Dans son sermon du jour, Elhadj Aboubacar Touré a invité les Guinéens au pardon et à l’amour. « Nous remercions le Tout-Puissant de cette opportunité qu’il nous a donnée. Aimons-nous les uns et les autres, soyons unis et solidaires ; et surtout ayons le courage de se pardonner. Quand une personne est dans un groupe social, on va certainement le toucher ou le contraire, mais, il faut se pardonner. Nous sortons du mois saint de Ramadan et elle est une occasion de s’aimer et de se pardonner. Que les différentes victimes se pardonnent pour le bonheur de notre pays. Pendant le mois saint de Ramadan, nous avons imploré le pardon et l’amour de Dieu, on a fait assez de gestes dans ce sens. Alors pourquoi ne pas nous pardonner entre nous ? Demandez la clémence de Dieu pour chacun de nous, nos autorités locales et nationales », a conclu l’imam ratib de Faranah.

Depuis Faranah, Michel Yaradouno pour Ledjely.com