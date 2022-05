KANKAN/RÉCUPÉRATION DES DOMAINES DE L’ÉTAT : les cris des citoyens après le début de l’opération

L’opération de récupération des domaines bâti et non bâti de l’État a démarré ce 7 mai 2022 dans la commune urbaine de Kankan. Les premiers marquages ont eu lieu en présence du gouverneur de la région, des membres de la commission de récupération, les agents de sécurité et de défense et les agents du service de l’habitat de la ville.

La première étape de cette vaste opération a été le marquage des bâtiments qui sont sur les emprises publiques, sur la nationale N°1 Kankan- Conakry. Les citoyens saluent cette initiative du CNRD mais expriment déjà des craintes. Moussa Keita, président de la jeunesse du quartier Missiran trouve sévère la délimitation des agents :<< Nous saluons cette action qui est en soit une bonne chose. Mais, nous pensons que c’était les installations qui sont à 15 mètres de la route qui étaient concernées, mais ce n’est pas le cas. Allez jusqu’à 25 mètres, c’est faire beaucoup de victimes et les gens n’ont que 48 heures aussi pour déguerpir, car, nous apprenons que la démolition démarre lundi prochain >>.

Oumar Diaby, étudiant diplômé ne sait plus où mettre sa tête :<< Je suis diplômé mais il n’y a pas d’emploi. C’est dans ce salon de coiffure que je me débrouille. Cette mesure est à saluer mais vraiment, mais elle est trop par rapport au niveau de vie des guinéens. On a l’impression que c’est pour construire un aéroport >>.

Le président de la commission de récupération s’est pour sa part réjoui du démarrage du marquage avant de préciser que la poursuite de l’opération ne va plus prendre de temps : << Ce marquage des emprises va être suivi de démolition rapidement. Après, nous serons dans les quartiers concernés pour marquer les maisons. Nous disons que cette opération ne vise personne et s’inscrit dans l’intérêt de tous les guinéens >>, a fait savoir le commandant de la 3ème région militaire de Kankan Colonel Malick Diakité.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com