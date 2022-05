SIGUIRI : venu satisfaire sa libido dans un motel, il y trouve la mort !

A Bouré- Balato, commune rurale de Kintinian dans préfecture de Siguiri, un homme non identifié a trouvé la mort après une relation sexuelle avec une travailleuse de sexe dans un motel de la localité.

Selon les témoignages rapportés par un agent de la croix- rouge de Siguiri , c’est au terme du rapport que l’homme en question a rendu l’âme. C’est la travailleuse du sexe qui a constaté son décès . << On nous a rapporté que le jeune avait conclu un deal de trente minutes avec la fille libre et ils sont rentrés dans la chambre. Après le temps du marché, la fille a demandé à son client de se lever. C’est en moment qu’il est tombé et est décédé. La fille aurait appelé le gérant qui est venu trouver le jeune allongé par terre. Le sang a été également trouvé dans le préservatif qu’il a utilisé pour accomplir son besoin >>, a fait savoir un agent.

Aux dernières nouvelles, la victime a regagné sa dernière demeure sans être identifiée. La travailleuse de sexe est quant à elle en cavale, le gérant est lui dans les mains des agents de la sécurité pour des fins d’enquêtes.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com