Ligue 1 Salam : le coach du Milo Football Club de Kankan a démissionné

Arrivé sur le banc des bleus et blancs de Kankan au début de la saison 2020- 2021, Mamadouba Sylla Gaucher démissionne de son poste d’entraîneur de cette équipe. C’est le principal concerné qui a donné l’information ce week-end après le dernier match du Milo en championnat national de ligue 1 salam.

Après une saison sportive totalement parfaite et inédite avec à la clé la qualification du club pour la campagne africaine de football, l’entraîneur du club du président Sorel Doumbouya vient de jeter l’éponge. Sur des raisons de cette démission assez surprenante, le coach avance :<< C’est vrai que c’est dur mais c’est ce que j’ai voulu. Sinon j’ai été très bien traité et très aimé par l’ensemble de la population surtout les vieilles personnes et je suis satisfait de mon passage à la tête de cette équipe. Mais pour des raisons personnelles, je ne souhaite plus continuer l’aventure avec le Milo et c’est comme ça la vie est faite >>.

A la question de savoir si Mqmadouba Sylla veut être dans une grosse écurie du football, le coach ne nous dévoile rien :<< Je vais me reposer et me consacrer à ma famille >>.

En espace de deux ans, Mamadouba Sylla est parvenu à être champion de ligue 2 lors de la première saison et à qualifier l’équipe pour la première fois en campagne africaine.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com