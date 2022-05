ASSAINISSEMENT : l’Etat met 54 camions à la disposition du gouvernorat de Conakry

Depuis quelques jours, le gouvernorat de Conakry a entamé une vaste opération d’assainissement de la ville à travers le curage des caniveaux, la création d’une brigade contre l’insalubrité et le ramassage des ordures. Pour la réussite de cette campagne d’assainissement avant les grandes pluies, le gouvernement a mis à la disposition du gouvernorat de Conakry 54 camions.

Un contrat a été aussi signé avec la société qui va s’occuper du débouchage et de la surveillance des zones avec un risque élevé d’inondations.

L’annonce a été faite jeudi dernier par le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, au cours de la conférence de presse qu’il a animée avec le ministre secrétaire à la Présidence de la République, le colonel Amara Camara. « Il y a eu quelques réunions avec les ministères concernés pour mutualiser les efforts (…) Le gouvernement a mis à la disposition du gouvernorat 54 véhicules pour faciliter le ramassage [des ordures] et le curage [des caniveaux]. On a aussi identifié les zones inondables à Conakry pour prendre des dispositions. A l’aéroport de Conakry, il y a des cuvettes, on a des inondations liées aux obstructions par les déchets qui arrivent de toutes les hauteurs de Gbéssia, Dabomdy… On a responsabilisé le gouvernorat, on met les moyens à sa disposition. On verra si c’est mieux que par le passé », a-t-il annoncé.

Balla Yombouno