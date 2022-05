INSÉCURITÉ : des faux militaires arrêtés en possession d’une quantité de cannabis

Ce vendredi 20 mai 2022, la Brigade de recherches (BR) de Matam a présenté à la presse quatre individus qui se faisaient passer pour des militaires dont deux d’entre eux étaient détenteurs du cannabis. Il s’agit d’Ismaël Sandy Tonguino, Ibrahima Sory Bangoura, Fodé Camara et Alkaly Touré.

Selon les informations fournies par le Haut commandement de la gendarmerie nationale, après leur arrestation, ils ont été mis à disposition de la BR de Matam le mercredi 18 mai dernier par la police militaire du camp Samory Touré pour des fins d’enquêtes dans deux cas différents.

Pour le premier cas, les responsables de la gendarmerie ont précisé que les deux premiers cités ont été interpellés à la T6 les 08 et 15 mai par des équipes de patrouille du BATA alors qu’ils étaient vêtus d’uniforme militaire et détenaient d’autres effets militaires. « Auditionnés, ils reconnaissent qu’ils ne sont pas du tout militaires », a expliqué un responsable en charge de ces affaires.

Pour le second cas, a-t-il ajouté, « les deux ont été interpellés au poste de contrôle du KM66 par des éléments du GIR le 05 mai dernier quand ils quittaient Forécariah pour Coyah sur une moto de marque TVS avec 3,8kgs de chanvre indien ».

Après les investigations menées, les enquêteurs annoncent que les infractions d’usurpation de titre, de fonctions, d’uniforme, de signes et d’emblèmes réservés, prévues et réprimées par l’article 678 du Code pénal ont été commises et pourraient être retenues à l’encontre des d’Ismaël Sandy Tonguino, Ibrahima Sory Bangoura. L’infraction de détention de chanvre indien, prévue et réprimée par l’article 822 du même code sera retenue à l’encontre de Fodé Camara et Alkaly Touré.

Ainsi, ils seront déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Mafanco pour répondre des charges retenues contre eux.

Balla Yombouno