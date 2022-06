En séjour à Kankan, Alpha Bacar Barry fait un constat amer…

A l’image de ses collègues du gouvernement, Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a sillonné quelques services relevant de son département. Et à cette occasion, il a fait un constat peu reluisant des infrastructures et équipements qui y existent. Le ministre promet des actions pour améliorer les conditions des travailleurs de son département.

Les membres du gouvernement multiplient les visites dans les services déconcentrés et décentralisés de Kankan.

Interrogé sur le constat fait sur place, Alpha Bacar Barry a indiqué : « Il y a beaucoup de défis dans ce secteur. Ici à Kankan, il ya le problème d’infrastructures, la vétusté des installations et des équipements et le problème des formateurs. Ce sont des choses auxquelles on va s’attaquer pour le bien de nos apprenants ».

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com