AUGMENTATION DU PRIX DU CARBURANT : le mouvement syndical se dit étonné

Les centrales syndicales guinéennes étaient en concertation ce jeudi 02 juin 2022, au siège de la CNTG, à Boulbinet, dans la commune de Kaloum. Objectif: statuer sur l’augmentation du prix du carburant à la pompe. Après les discussions, les syndicalistes ont à l’unanimité désapprouvé la décision du gouvernement.

C’est Kader Aziz Camara, 1er secrétaire général adjoint de la CNTG; qui a fait le compte-rendu :” Comme vous le savez, sur le plan partenariat, nous parlons de tripartisme. Le mouvement syndical est étonné de l’augmentation du prix du carburant de façon unilatérale, sans associer leur partenaire privilégié qui est le mouvement syndical guinéen. Nous dénonçons cela; raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd’hui pour prendre les mesures idoines. Nous disons qu’il y a forcément des mesures d’accompagnement par rapport à cette augmentation. Parce que vous savez, dès qu’on augmente le prix du carburant, les denrées augmentent aussi. Donc le panier de la femme au marché souffre par rapport aux revenus. Donc, nous pensons que le gouvernement va prendre des mesures pour corriger cet état de fait. En faisant en sorte que cela soit corrigé par rapport à des mesures qui pourront amener les travailleurs à mieux équilibrer leurs vies.”

Et plus loin, il dira : ” Et nous annonçons que réellement, le mouvement syndical n’est pas du tout d’accord pour l’augmentation du prix du carburant sans qu’il ne soit associé pour qu’ensemble, ils prennent les décisions. La flexibilité par rapport à cela existe dans le protocole d’accord. Mais, c’est dit dans le même protocole d’accord qu’en augmentant ou en diminuant, il faut que les partenaires soient associés pour les décisions. C’est pour cela que les parties seront à l’aise par rapport aux différentes décisions.

Nous pensons que le mouvement syndical prendra toutes les dispositions idoines pourvue qu’entre nous et le gouvernement, nous arrivions à prendre les décisions en vue de corriger de cet état de fait.”

Balla Yombouno