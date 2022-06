Description

Avis à Manifestation pour le Recrutement d’une firme pour appuyer les efforts de communication du Ministère sur le secteur agricole en Guinée

I) Contexte :

Avec des ressources naturelles en eau et terres arables favorables au développement des cultures vivrières et d’exportation, l’agriculture Guinéenne est un important levier de développement. Cependant, la contribution du secteur agricole au PIB reste faible par rapport au potentiel et a représenté moins de 25% du PIB en 2020. La croissance globale du PIB de 7,1% la même année fut portée par le secteur minier avec une faible contribution de l’Agriculture qui emploie la grande majorité de la population. Cela est essentiellement dû à la faible productivité des exploitations agricoles.

L’élément central de toute politique agricole réussie est la mobilisation des ressources financières et humaines internes d’un pays afin de réaliser le maximum de son potentiel. Cette mobilisation vise non seulement à encourager les populations au secteur agricole dont la rentabilité et les impacts sociaux sont énormes, mais aussi à inciter les consommateurs vers la substitution des importations par des produits locaux plus biologiques.

C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAGEL) a décidé de recourir aux services d’une firme de communication, évènementielle ou similaire, pour soutenir ses services dans la mise en œuvre de son vaste chantier de communication visant à mobiliser les personnes ressources tels que les artistes, les médecins, les nutritionnistes, les influenceurs, etc. autour de la politique agricole transitoire du département.

II) Nature et Objectif de la Mission :

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAGEL) souhaite mettre en place une politique efficace de communication visant à rationnellement mobiliser les ressources nationales vers le secteur agricole, faisant ainsi face aux défis alimentaires croissants de l’époque.

2.1. Objectif de la Mission :

L’objectif c’est de faire le diagnostic de l’environnement de communication en vue d’identifier, en collaboration avec les services du Ministère, les canaux appropriés pour une communication réussie. Cela inclut entre autres :

a)La réalisation et la publication de 50 à 100 courtes vidéos avec les personnes ressources identifiées ; b)La production d’outils de communication sur supports papiers (flyers, kakemono, affiches, panneaux etc.) et sur des t-shirts/casquettes ; c)L’impression en couleur de 1000 exemplaires de magazines papiers de 20 pages sur une base mensuelle. d)Envoi de message de masse visant à une information généralisée. e)Réalisation des campagnes de sensibilisation des jeunes sur le secteur agricole. f)Sensibilisation de la population sur la protection des domaines agricoles et d’élevage contre les incendies et les mauvaises pratiques.

2.2. Livrables et documents finaux à produire :

La firme doit proposer des maquettes de tous les outils de communication pour validation par les services du Ministère.

III) Méthodologie de candidature et de sélection :

Les firmes intéressées doivent présenter dans leurs dossiers les exemples de communication effectués dans le passé, les coûts potentiels de mobilisation des personnes ressources et de réalisation des vidéos courtes. Une liste de certaines personnes ressources que la firme compte mobiliser pourrait aussi être jointe à l’offre. La firme doit jouir d’une expérience confirmée dans le domaine et justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dans les domaines de la communication, de la production ou de l’évènementiel.

Le dossier de candidature doit comporter :

Une note méthodologique détaillant l’approche, la durée de la mission et le planning ;

Les CV ou Biographies des experts de la firme qui interviendront sur la mission.

Les documents soumis doivent être en langue française.

Les demandes seront évaluées par le MAGEL sur la base de critères techniques (compétences de la firme) et. La note globale combinée sera de 100 points. La répartition du poids étant de :

Avoir au moins 10 ans d’expérience réussie dans le domaine 😉 30/20 Avoir réaliser au moins cinq missions similaires au cours des cinq dernières années du projet 60/60, Avoir la capacité de mobiliser les ressources humaines et financières en lien avec le projet 10/10

Le consultant sera sélectionné sur la base de la qualification technique QC

IV) Durée de la mission :

Les candidats définiront un calendrier précis d’exécution complète de la mission.

V) Soumission des dossiers de candidature :

Les manifestations d’intérêt doivent être obligatoirement soumises en ligne sur la Plateforme de gestion des appels d’offres du Ministère de l’agriculture et d’élevage à l’adresse https://offre.magel.gov.gn au plus tard le 13 juin 2022 à 12h00 GMT.

Les firmes intéressées peuvent aussi, en plus de l’enregistrement obligatoire en ligne, déposer une copie physique de leur offre à l’adresse du projet. Une manifestation non enregistrée en ligne ne sera pas considérée. En cas de difficulté de téléchargement des données sur la plate-forme en ligne, les firmes sont invitées à renseigner leurs informations de base sur la plate-forme, et déposer une copie physique de l’offre complète. La soumission des offres financières en ligne est aussi obligatoire. Les firmes qui ne souhaitent pas soumettre leurs offres financières dans les parties de la plateforme préparées à cet effet, doivent télécharger sur la plateforme leurs offres financières sur un fichier (Excel, pdf, etc.) codé, en vue de fournir le code lors de l’ouverture des plis.