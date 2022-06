Dossier Thierno Mamadou : Charles Wright prévient les acteurs qui veulent en faire «un trophée de guerre»

Le procureur général a présenté , ce lundi 6 juin 2022, le rapport de l’autopsie faite sur le corps de Thierno Mamadou Diallo, élève tué lors des manifestations contre l’augmentation du prix du carburant jeudi dernier. Charles Wright a réitéré par la même occasion sa ferme volonté de poursuivre l’enquête sans répondre à certains commentaires «inutiles» pouvant troubler la paix et la quiétude sociale.

Charles Wright assure que le procureur qu’il est reste et demeure le maître de la poursuite dans cette procédure judiciaire. « Il n’y a pas trois ou deux commandants dans un même bateau. L’on ne peut pas laisser les dossiers judiciaires à des commentaires farfelus, des commentaires inutiles pour pouvoir déstabiliser la paix et la quiétude », a-t-il rappelé avec insistance.

Le magistrat précise tout de même que cette action n’est orientée contre personne et évoluera selon le code de procédure pénale, qui, en son article 41, dit-il, le désigne comme le seul et unique procureur général, ayant le droit d’animer et de coordonner les activités des parquets aussi bien dans la prévention que dans la répression des infractions. « Donc quand nous intervenons dans le cadre de la prévention, notre mise en garde est sans ambages, l’on ne peut pas récupérer une affaire judiciaire pour en faire un trophée de guerre », prévient-il à nouveau.

Dans la même lancé, le procureur général près la cour d’appel de Conakry assure que le travail se fera de manière sereine sans pression ni d’une haute autorité, encore moins d’une association. « Nous ne répondrons pas à des plaisantins qui pensent qu’ils ont la capacité de diriger une enquête judiciaire au nom des valeurs qu’eux-mêmes n’incarnent pas », a-t-il conclu.

Aliou Nasterlin