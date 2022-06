La Guinée célèbre la journée mondiale de l’environnement

Le monde a célébré la journée mondiale de l’environnement ce dimanche 5 mai 2022. En Guinée, la célébration de cette journée a mobilisé cadres du ministère de l’environnement et partenaires techniques et financiers autour du thème « Une Seule Terre ».

Dans son discours, la secrétaire générale du ministère de l’environnement et du développement durable est revenue sur l’impérieuse nécessité de sauvegarder l’environnement. Selon Hadja Safiatou Diallo, « L’objectif visé par cette journée est de susciter l’intérêt de la classe politique et le désir d’agir. Elle est mise à profit pour informer et sensibiliser les acteurs du développement pour qu’ils comprennent que leur participation active et effective à la gestion durable de l’environnement est essentielle et qu’ils doivent de ce fait, changer favorablement leurs comportements et attitudes à l’égard des questions environnementales. La célébration de cette journée permet aussi aux nations et aux peuples d’améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle des générations futures ».

Dr Vincent Martin, Coordonnateur du système des Nations Unies en Guinée est revenu sur les réalisations faites en collaboration avec le Ministère en charge de l’Environnement. Ce sont : 5466 personnes sensibilisées sur les enjeux liées aux changements climatiques et sur l’importance de l’agroforesterie, 14.175 ha de forêts classées réhabilitées et 1300 ha d’écosystèmes fragiles restaurés, 23.982 ménages appuyés pour l’utilisation d’énergies renouvelables et 573 kits photovoltaïques installés dans des communautés de Kissidougou et Guéckédou.

Malgré tous ses efforts, le représentant onusien sonne l’alerte. « Si nous n’agissons pas, l’exposition à la pollution atmosphérique au-delà des normes de sécurité augmentera de 50% au cours de la décennie et les déchets plastiques déversés dans les écosystèmes aquatiques tripleront d’ici environ 2040. Nous devons agir de toute urgence pour résoudre ces problèmes pressants, ce qui rend la campagne “Une Seule Terre” et son objectif de vivre durablement en harmonie avec la terre, plus pertinents que jamais », a souligné Dr Vincent Martin.

Pour rappel, la Journée mondiale de l’environnement a été initiée par l’Organisation des Nations unies en 1972, à l’occasion de l’ouverture de la Conférence des Nations unies sur l’environnement de Stockholm.

