KANKAN: 12.482 candidats dont 4655 filles affrontent l’examen d’entrée en 7e année

A l’image des autres villes du pays, les candidats de Kankan ont abordé les premières épreuves ce matin. Ils sont au total 12.482 candidats dont 4655 filles (enseignement général et franco- arabe) répartis en 52 centres à prendre part.

C’est le lycée Marien N’gouabi qui a servi de cadre au lancement officiel des premières épreuves en présence des autorités administratives, éducatives et des délégués venus du ministère. Souleymane Daffé, directeur préfectoral de l’éducation est sûr que le slogan tolérance zéro sera respecté :<< les enfants sont prêts pour aborder les sujets du certificat d’études primaires. Dans toutes nos réunions préparatoires avec les concernés, on a demandé à ce que les directives du département soient respectées à la lettre. Nos candidats et surveillants le savent pertinemment >>.

Le secrétaire général chargé des collectivités par intérim a pour sa part salué les dispositions prises par les autorités éducatives afin d’arriver à ce niveau :<< Nous sommes satisfaits des autorités éducatives de Kankan. Elles ont pris toutes les dispositions car nous avons des informations de nos cadres dans ces localités. Nous réitérons notre ardent mot de tolérance zéro face aux tentatives de fraude car nous souhaitons avoir une élite totalement responsable pour l’avenir de notre pays >>, a précisé Amara Kaba.

Pour cette première journée, les épreuves de rédaction et de géographie ont été abordées par les candidats. Jusqu’au moment où nous quittions les centres d’examen, aucune fausse note n’était constatée.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com