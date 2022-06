ADDENDUM :

Sur le TDR de l’avis à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement d’un cabinet pour l’exécution du plan de digitalisation des services administratifs et techniques du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAGEL).

LOT 3 : Déploiement d’une solution de tracking

Contexte et objectifs

Contexte :

La République de Guinée est confrontée, à l’instar des autres pays du monde, à la pandémie de la Covid 19. Outre son impact sanitaire considérable, cette pandémie a aussi de graves conséquences sur les activités économiques en général et sur les projets prioritaires du département en particulier.

Les mesures de sécurité sanitaires visant à juguler et/ou circonscrire la pandémie (fermeture des frontières, restrictions de mouvement de personnes et contrôles renforcés sur les principaux axes routiers du pays) ont entraîné une perturbation de l’offre et de la demande des produits alimentaires ainsi que des systèmes de production agricole. La baisse des activités économiques de façon globale, notamment celles liées au tourisme, à l’hôtellerie et à la restauration ont eu un fort impact sur le marché des produits frais (fruits et légumes). Depuis l’apparition de la COVID-19, la production a connu une importante baisse, constituant ainsi un manque à gagner considérable pour les acteurs desdites filières.

La structuration du Gouvernement de Transition par le Comité National de Rassemblement pour le Développement (CNRD) a jumelé les Ministères en charge de l’Elevage et de l’Agriculture en un seul département. Cette nouvelle donne entraîne une multiplication des charges de travail en termes de formulation, mise en œuvre et suivi-évaluation des projets et programmes des deux sous-secteurs, à la fois en termes de gestion administrative et financière, de planification et prospective, de gestion et de traitement des informations ainsi que la production de statistiques agricoles, etc.

Par ailleurs, compte tenu du contexte actuel, marqué par le regroupement des actions ciblées dans le Plan national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN, 2018-2025) au titre, entre autres, des sous-secteurs de productions végétales et animales, le dynamisme des activités agropastorales et agrobusiness, les actions en faveur de la promotion de l’entreprenariat agricole des jeunes et de l’autonomisation des femmes dans le secteur agricole, le Département de l’agriculture et de l’élevage reçoit par un nombre croissant de sollicitations et de projets entraînant une gestion administrative accrue avec des risques de pertes de courriers, du retard dans leur traitement, d’un déficit de suivi et évaluation des interventions, etc…

Enfin, le Ministère manque cruellement d’outils adaptés à l’ère du numérique pour digitaliser de nombreuses activités et gagner en efficacité, en efficience et en capitalisation et durabilité.

C’est dans ce contexte que le MAGEL souhaite s’inscrire dans une démarche de dématérialisation complète des services internes de ses différentes directions, que ce soit pour les tâches administratives, les services en charge de la gestion des projets et programmes, le suivi et l’évaluation des projets, des services en charge de la gestion de la communication et de l’information, le système de surveillance par drone, le système de tracking des engins roulants, les plateformes de cartographie interactive et l’ouverture des données publiques agricoles etc.

Cette initiative s’intègre dans la vision de développement économique et social de la Guinée inscrite dans le Plan national de développement économique et social (PNDES, 2016-2020) et l’amélioration significative des objectifs déclinés dans la politique sectorielle. Cette initiative dénote également de la volonté du Gouvernement de Transition de s’engager irréversiblement dans un processus de dématérialisation totale des systèmes et procédures de gestion afin d’accroître le potentiel du département à l’instar de nombreux pays.

Avec l’appui des partenaires techniques et financiers sous le lead du PNUD, un Consultant international chargé de l’élaboration du plan de digitalisation des services administratifs et techniques du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a été recruté. Un rapport sur la stratégie de digitalisation a été élaboré.

Cet addendum porte sur le lot 3 de l’AMI en date du 25 février 2022 relatif au recrutement d’un cabinet pour l’exécution du plan de digitalisation des services administratifs et techniques du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAGEL).

Objectif général

L’objectif global visé est la migration d’une organisation matérielle vers une organisation informatique en vue de l’optimisation des performances du Département, une gestion sécurisée et durable des systèmes et procédures des services administratifs et financiers, des services techniques et projets, et du système d’information agropastorale.

La digitalisation des services du ministère devra permettre de renforcer leur efficacité, assurer un meilleur suivi et évaluation des activités mises en œuvre par les services techniques ainsi que par les projets et programmes du département. La digitalisation permettra aussi de disposer d’un système d’information agropastoral performant et accessible et de ressources humaines qualifiées et outillées pour une meilleure performance.

De manière plus spécifique, il s’agira de mettre en œuvre les objectifs suivants du lot 3 :

Objectifs spécifiques :

Déploiement de système de tracking des engins roulants

Tracking d’engins agricoles

Tracking du parc automobile et de motos

Déploiement de plateforme de gestion et de suivi

Formation des agents et installation des kits

Résultats attendus

Un système de tracking des engins via GPS est déployé : tracking de véhicules, de motos et de tout autre engin roulant est mis en place

Une plateforme de gestion et de suivi est mise en place

Les cadres du ministère et agents de terrain sont formés

Méthodologie.

Le MAGEL reçoit les dossiers et présélectionne des entreprises ou des solutions proposées. Le MAGEL privilégie des solutions déjà existantes et adaptables.

Une méthodologie détaillée sera développée par le prestataire qui précisera toutes les étapes de la mise en œuvre de la solution proposée. Le processus doit être participatif et devra impliquer toutes les parties prenantes du MAGEL.

Le développement d’une méthodologie appropriée du plan de travail et des outils de mise en œuvre cohérents avec les objectifs et résultats spécifiés dans ces TDR. L’approche doit également permettre aux services techniques du MAGEL de s’approprier de la solution et de monter en compétence.

Expression de Besoin sur les machines agricoles à équiper, les besoins de formation et de déploiement de la solution

Machines Quantité 1 Tracteurs 302 2 Moissonneuses 207 3 Motos 291 4 Voitures 200 5 Formation et déploiement de la solution

Durée de la mission

Les postulants doivent soumettre un calendrier précis d’exécution complète.

Composition du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter :

Une offre technique détaillée

Une lettre de soumission adresse au Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage

Une note méthodologique détaillant l’approche de la mise en œuvre

un plan de formation et de service après-vente

CV des personnels clés

Une vidéo démo de la solution proposée, s’il y a lieu

Les documents soumis doivent être en langue française.

Dépôt des dossiers de candidature

Les candidatures doivent être obligatoirement soumises en ligne sur la Plateforme de gestion des appels d’offres du Ministère de l’agriculture et de l’élevage à l’adresse https://offre.magel.gov.gn au plus tard le jeudi 16 juin 2022 à 9h30 GMT. Le dépôt physique est fait auprès du Secrétariat Central du MAGEL.

Les candidats sont invités à l’ouverture des plis le même jour, 16 juin 2022 à 12h15 GMT au Ministère de l’agriculture et de l’élevage.

NB : les candidats ayant déposé les offres suite à l’avis à manifestation d’intérêt en date du 25 février 2022 sont invités à déposer la copie physique de leur proposition au Secrétariat Central du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage situé à Kaloum/ Conakry dans les délais ci-dessus.

Qualifications du Cabinet :

L’appel d’offre est ouvert aux cabinets, entreprises ou start-ups nationaux et internationaux spécialisés dans au moins l’un des domaines de l’informatique, du système d’information en lien direct avec le lot 3 de l’avis. Les entreprises, start-ups et cabinets locaux sont prioritaires.

critères d’évaluation

L’Évaluation des propositions sera basée sur les critères suivants :

l’Expérience générale du cabinet : le cabinet doit avoir une expérience générale dans le domaine des technologies.

: le cabinet doit avoir une expérience générale dans le domaine des technologies. L’Expérience spécifique du cabinet par rapport à la mission : Avoir réalisé au moins 2 missions similaires comparables aux cours des dix (10) dernières années notamment dans le secteur agricole ou agro-pastoral;

: Avoir réalisé au moins 2 missions similaires comparables aux cours des dix (10) dernières années notamment dans le secteur agricole ou agro-pastoral; La solution proposée : La solution proposée répond aux besoins et contraintes techniques et opérationnels du MAGEL

: La solution proposée répond aux besoins et contraintes techniques et opérationnels du MAGEL Le personnel clé proposé : personnels qualifiés ayant des compétences et des expériences prouvées dans les domaines visés.

: personnels qualifiés ayant des compétences et des expériences prouvées dans les domaines visés. La Méthode de Sélection

La sélection sera fondée sur la qualification du consultant(QC).

Les candidats seront évalués par une commission d’évaluation et le candidat classé 1er va faire une proposition technique et financière sur la base des TDR et sera invité à la négociation. La note minimum pour être présélectionnée est de 80 points.

Pour tout complément d’information, contacter : candidature@magel.gov.gn.

Conakry, le 03/06/2022

Secrétaire Générale du Ministère de

l’Agriculture et de l’Elevage