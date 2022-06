KANKAN : un autre accident fait 5 morts…

Le sort s’abattrait-il sur les routes guinéennes ? En tout cas, alors qu’on en est encore à dénoncer le peu d’empressement dont les autorités ont fait montre pour réagir à l’accident de la route qui, le samedi dernier, a fait jusqu’à 13 morts sur la voie qui mène de Dubréka à Télimelé, voilà que tôt ce matin, c’est un autre accident qui se produit cette fois du côté de Kankan. On déplore déjà 5 morts et des blessés.

Ce dernier accident s’est produit sur la route Kankan- Mandiana, précisément dans le district de Nerekero à quelques 37 km du centre-ville de Kankan. C’est un camion remorque en provenance du marché hebdomadaire de Senko (Beyla) qui s’est renversé dans les ravins faisant malheureusement cinq morts et des blessés graves sur place. Au nombre des victimes, on a quatre hommes et une femme.

Adama Koulibaly, un habitant de ce village joint au téléphone apporte donne des précisions : « C’est aux environs de 5 heures du matin que nous avons entendu un grand bruit. On s’est automatiquement dirigé vers l’endroit d’où venait ce bruit et on a constaté que c’était un accident grave. On a dénombré des morts au nombre de cinq et neuf blessés. Ils étaient au total quatorze dans ce camion et des blessés ont été transportés à l’hôpital. Ce camion était parallèlement plein de sacs de riz, de sacs d’arachides, d’avocats, de sacs de manioc … ».

Justement, les corps des victimes sont arrivés à la morgue de l’hôpital régional de Kankan un peu après 8 heures, ce 13 juin 2022.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com