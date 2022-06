KISSIDOUGOU : un nouvel accident fait 3 morts

Un nouvel accident de la route qui vient confirmer la préoccupation qui entoure désormais ce phénomène en ce début de la saison des pluies. Se produisant au quartier Sogbè 2, dans la commune urbaine de Kissidougou, ce dernier accident a fait en effet trois morts dont deux femmes. Il était 19 heures ce vendredi 17 juin.

C’est une Land Cruiser reconvertie en véhicule de transport en commun, immatriculé 8636, en provenance d’un marché hebdomadaire de Faranah, qui a fini sa course dans un ravin. Le déficit de visite technique est évoqué comme probable cause de l’accident, dans la mesure où, nous dit-on, le cadran a lâché en pleine circulation.

Témoin du drame, un citoyen explique : « Je sortais un téléphone de ma boutique-conteneur pour remettre à un client quand, soudain, j’ai entendu le bruit d’un véhicule. En regardant, j’ai vu que le bruit en question venant d’un véhicule. Sous la voiture, jaillissaient des étincelles et on attendait comme une barre de fer se frottant contre le goudron. Au bout de la course, on a entendu un autre grand bruit. Il venait de se renverser dans le ravin. De l’intérieur, on entendait des pleurs de femmes ».

Poursuivant, le témoin du nom de Mamadou Bah explique que lui et d’autres ont apporté les premiers secours. « J’ai fermé la boutique et accouru vers là la voiture venait de se renverser. Parmi les passagers, on en a trouvé qui étaient couchés sous la voiture. On a coupé les cordes du véhicule pour dégager les bagages. Après, on s’est mis à soulever le véhicule pour aider ceux-là qui étaient en bas de sortir. Puis ils ont été transportés à l’hôpital préfectoral. Le véhicule était vraiment chargé », explique-t-il.

Informé, le maire de la commune urbaine s’est rendu sur les lieux pour apporter secours aux victimes. « A mon arrivée, on a cherché d’abord à évacuer les blessés vers l’hôpital. Malheureusement, on a constaté aussi un cas de mort dont le corps a été à son tour transporté à la morgue de l’hôpital. Les bagages ont été aussi regroupés et remis au syndicat et aux services de sécurité pour éviter les cas de vol », explique Yomba Sanoh.

Le maire précise en outre que la voiture accidentée venait du marché hebdomadaire de Balaya, dans la préfecture de Faranah.

Du côté de la police, on indique que le transport mixte, l’excès de vitesse et surtout le manque de visite technique seraient les causes principales de cet accident. « Tout tourne autour de l’excès de vitesse et le manque de visite technique. Vous voyez les véhicules défectueux comme ça, qui viennent d’Europe, rejetés par la visite technique. On envoie ça chez nous ici. Et ce sont des véhicules de ce type qu’on surcharge ainsi. Et comme ça il y a toujours des défaillances qui sont souvent techniques », a noté le lieutenant-colonel Mamadi Mara , commissaire spécial de la police routière de Kissidougou.

Et ce samedi, l’hôpital préfectoral où les blessés ont été admis, a indiqué que le bilan s’est alourdi. D’un mort hier, il est passé aujourd’hui à 3 victimes. « On a reçu dans la nuit du vendredi 17 juin, dix accidentés dont deux cas graves. Les deux cas graves étaient relatifs à une femme d’une cinquantaine d’années et à l’apprenti chauffeur. Ils avaient un traumatisme crânien sévère, on a tout fait pour les réanimer mais très malheureusement, ils sont morts », confirme Dr Kéita Mamadi.

Niouma Lazare Kamano