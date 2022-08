Guinée Games ne soutient aucune action tendant à ternir l’image

Dans l’actuelle divergence d’interprétation qui nous oppose à la Lonagui, nous tenons à signifier à l’opinion nationale que nous ne cautionnons et ne soutenons aucune action qui se ferait en notre nom et qui aurait pour but de ternir l’image des autorités ou de leur capacité de gestion dans le secteur des jeux en Guinée. Ces actes de surcroît, terniraient aussi la réputation de notre propre société.

Il n’a jamais été non plus question pour nous de contester le décret du 13 Mai 2022, mais plutôt nous essayons de défendre notre compréhension du décret dans son article 3 alinéa 2.

Nous condamnons donc, avec la plus grande énergie, les insultes, les dénigrements et autres discours non respectueux, quel que soit le support ou la forme, qui pourraient être proférés en notre nom par des personnes mal intentionnées ou mal informées et nous réitérons l’engagement de Guinée Games à accompagner et soutenir le CNRD, son président et son gouvernement pour une transition apaisée et réussie.

De ce fait, nous ne soutenons pas, et nous ne soutiendrons jamais, qui que ce soit qui se livrerait à de telles pratiques car nous attachons la plus grande importance au respect des institutions de la république, à la paix et la cohésion sociale, garantes de la stabilité et du développement de notre chère GUINÉE.

Guinée Games, depuis 14 ans, a toujours œuvré au maintien de la paix et de la cohésion sociale, socle de tout développement social et économique et ceci dans l’intérêt supérieur de la nation.

Guinée Games n’a jamais soutenu aucun appel à la violence émanant de qui que ce soit et n’a jamais pris aucun positionnement politique quel qu’il soit. Le bien-être des populations et les intérêts de nos travailleurs sont pour nous primordiaux et à cet effet, nous consentons toujours plus d’efforts pour contribuer à leur amélioration quotidienne.

Fait à Conakry le 12 Août 2022,

La Direction Générale