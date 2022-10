DIALOGUE INCLUSIF : Dr Makalé Traoré annonce son retrait des activités politiques

Dans le cadre de la mise en route du processus du dialogue inclusif, Dr Bernard Goumou a reçu ce mercredi 5 octobre, dans le cadre de la première réunion technique du Cadre de dialogue inclusif, les facilitatrices. Le chef du gouvernement était accompagné du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation et de celui des Affaires étrangères.

Au sortir de la rencontre, Dr. Makalé Troaré, qui s’est exprimée au nom des facilitatrices a indiqué que la rencontre a porté sur « la méthodologie ». Au chef du gouvernement, « nous avons affirmé notre engagement ». Ce, parce que, dit-elle, la situation du pays commande cet engagement. Et en ce qui la concerne à titre personnel, cet engagement, annonce-t-elle, la pousse à se retirer de toutes les activités politiques. « C’est d’ailleurs ce qui m’a personnellement amené à me retirer de toute activité politique que ce soit au niveau de la CORED ou du PACT, pour me rendre entièrement disponible pour mener cette facilitation. Parce que la paix n’a pas de prix et que la recherche de la paix et du dialogue doit être aujourd’hui au-dessus de toute préoccupation ».

Le top départ est lancé, dit encore Dr. Makalé Traoré

Le ministre de l’Administration du territoire, à son tour, a relève que la rencontre a donné l’occasion au chef du gouvernement de réitérer la « confiance du gouvernement et du CNRD vis-à-vis des trois facilitatrices qui ont été désignées ». Elles ont le soutien des autorités, mais Mory Condé assure également qu’elles ont « toute l’indépendance dont elles doivent faire preuve pendant la conduite de la mission qui leur est confiée ».

Aux dires du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, les facilitatrices vont prochainement commencer par organiser des rencontres avec les acteurs des forces vives de la nation, en vue du lancement de la session inaugurale du cadre de dialogue.

A rappeler que, le cadre de dialogue inclusif inter- Guinéen vise à favoriser des échanges constructifs entre les acteurs des forces vives de la nation sur la transition.

A préciser que Hadja Aïcha Bah, malade et en dehors du pays, n’a pas pris part à la rencontre. Seules Dr. Makalé Traoré et Mme Guilao Josephine Léno ont conféré avec le chef du gouvernement.

Balla Yombouno