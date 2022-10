Kamsar Petroleum se dote d’une nouvelle identité visuelle, réflet d’une nouvelle orientation stratégique

Il faudra s’y habituer. Kamsar Peutroleum fait évoluer tout à la fois son identité visuelle pour la rendre conforme à son orientation stratégique. Désormais, la société sera identifiée avec le sigle ‘’KP’’. Les responsables de la société ont présenté cette nouvelle identité et en ont donné les motivations à la faveur d’une cérémonie organisée ce vendredi 7 octobre dans un hôtel de la place.

Dans sa nouvelle orientation stratégique, la société KP vise à devenir l’un des développeurs et fournisseurs leaders des solutions énergétiques en République de Guinée. Ainsi, en plus de son activité initiale qui consiste à fournir des produits pétroliers de qualité aux sociétés et au grand public, KP s’oriente désormais vers le développement de projets d’énergies renouvelables, ainsi que vers la fourniture, à moyen et long termes de l’énergie propre.

Selon Henry Soumah, dans la nouvelle identité de la société, les lettres K et P « font référence à la ville de Kamsar et au pétrole, le secteur d’activité dans lequel nous opérons ». Quant à la « goutte de pétrole, située dans le P du logo, elle vient discrètement rappeler l’activité initiale de la société ». Bref, explique-t-il : « Souhaitant être fidèle à nos origines, la nouvelle identité visuelle de KP reprend le symbole présent dans la précédente. En plus du orange, le gris vient s’ajouter et symboliser nos différents carburants commercialisés. Nous retrouvons également le Nimba symbole traditionnel du peuple Baga issu de la région de Basse Côte où l’aventure KP a débuté ».

D’un point de vue stratégique, KP entend prendre sa place dans la transition énergétique en Afrique en général et en Guinée en particulier. « KP, à la pointe du progrès, portée sans cesse sur le changement, entend s’adapter à son époque avec ses exigences et ses besoins. Voilà pourquoi nous voulons étendre nos activités à d’autres domaines, à d’autres préoccupations d’intérêt national qui ne sont pas moins, un défi mondial », souligne le Directeur général.

Pour Louis Camara, l’option est d’aller vers un « contenu différent pour un nouveau contenant ». « C’est pourquoi nous nous nous dotons d’une nouvelle identité visuelle qui permettra de nous connaître mieux, de nous reconnaître en tous lieux et dans toutes les circonstances », poursuit-il. En effet, dit le directeur général de KP, « si on reconnaît l’homme par son style, on reconnaît l’entreprise à sa marque, son label, sa réputation, son effigie qui traversent le temps et dépassent les générations. »

Balla Yombouno