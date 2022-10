KANKAN : les acteurs du secteur de la santé en conclave

C’est dans un réceptif hôtelier situé dans le district de Diankana, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Kankan, que se tient le deuxième comité de coordination de la santé. Il regroupe des représentants du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, les inspecteurs régionaux de la santé du pays, des directeurs préfectoraux de la santé et les partenaires techniques et financiers du système de santé de notre pays. Ils font le point du fonctionnement du secteur sanitaire durant les trois derniers mois et partant, devront définir de nouveaux objectifs et priorités, avec en ligne de mire la satisfaction des patients.

Lancée le lundi 17 octobre, la rencontre va durer cinq jours et se veut un cadre de revue et d’échanges à propos des activités menées dans le cadre de la santé pendant le trimestre écoulé. L’idée qui sous-tend la mise en place de ce comité technique de coordination de la santé est de permettre au département de tutelle d’améliorer ses performances. Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique dévoile les principaux points à débattre pendant ce rendez-vous de Kankan. « Il y aura parmi nos présentations celle liée à l’atteinte des objectifs du contrat et des lettres de mission à différents niveaux. Également la performance programmatique et financière des projets, la relance du programme élargi de vaccination (PEV), la relance de la vaccination contre le coronavirus et les autres épidémies. Nous ferons également un point sur la synthèse de la supervision intégrée conjointe des structures de la santé », énumère Mohamed Lamine Yansané. Le secrétaire général qui estime en outre qu’il est « nécessaire pour un département comme celui de la santé d’évaluer de façon régulière (ses) principaux indicateurs de santé et d’apporter les mesures correctrices pour l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes ».

Présent à Kankan à l’occasion de cette rencontre trimestrielle, le représentant du représentant pays de l’OMS en Guinée et chef de file des interventions des partenaires dans le système de santé a réitéré l’engagement de son institution à toujours demeurer au chevet de la Guinée pour le bien des citoyens. « Les efforts de l’État doivent être soutenus. L’OMS ainsi que les autres partenaires seront toujours dans la dynamique d’accompagner les autorités du pays pour atteindre cette mission noble de santé des populations, gage certain du développement durable », assure Djadja Lando.

Du côté des participants, on salue et se félicite des importantes réformes engagées dans le secteur de la santé depuis le début l’avènement du CNRD. Des réformes d’autant plus évidentes qu’elles sont perceptibles dans tout le pays et commencent déjà à avoir des répercussions positives pour les populations.

Aux dernières nouvelles, nous apprend-on, le ministre de la Santé et de l’Hygiène arrive à Kankan, ce mercredi, pour prendre part à la rencontre.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com