SWEDD2-GUINEE : la 2ème session du Comité de pilotage accouche d’ambitieuses résolutions

Dans le cadre de la deuxième session du comité national de pilotage du projet régional d’autonomisation des femmes et dividende démographique au sud du Sahara (SWEDD), les membres du comité de pilotage en collaboration avec les ministères sectoriels ont tenu une rencontre ce mardi 27 décembre pour analyser et élaborer un plan de travail et le budget annuel 2023. Plan de travail et budget qui tiennent compte des priorités des différents départements ministériels et des orientations et recommandations des membres du comité de pilotage (CNP).

Le coordonnateur du projet SWEDD 2-Guinée note que la structuration de ce projet est axée autour de trois composantes notamment la mise en œuvre du projet d’autonomisation des femmes et l’éducation de la jeune fille. Ce dernier point en particulier, Mamadou safaiou Bah annonce de bonnes nouvelles : « Dès janvier, les jeunes filles identifiées vont bénéficier de l’appui du projet en terme de matériels pédagogiques et d’uniformes. Toutes les filles qui étudient à une distance supérieure à 3km bénéficieront des bicyclettes pour leur permettre de venir à l’école, nous allons créer les conditions de vie objectives de la réussite de la jeune fille et son maintien à l’école. On s’est rapproché aussi du ministère de l’Action sociale pour identifier les personnes vulnérables avec l’appui de les accompagner à l’autonomisation des femmes dans les régions de Faranah ».

A la sortie de la rencontre, Abdoulaye Touré, secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances, du Plan et de la Coopération internationale, par ailleurs président du comité de pilotage, dresse un bilan positif des échanges. « Les membres du comité de pilotage ont fait des recommandations pertinentes dont entre autres, une forte implication du comité de pilotage dans la mise en œuvre du projet. Ils ont également fait des plaidoyers auprès des autorités pour qu’il y ait est une bonne appréciation. Parce qu’à l’instar des autres pays, ce projet peut davantage mobiliser de ressources pour financer non seulement les actions visées par le projet mais aussi dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la projection des couches vulnérables », indique-t-il.

Dr N’djouga Diallo, chargé de programme par intérim du Bureau UNFP Guinée, dans son intervention de circonstance, a justifié l’accent que le projet met sur l’autonomisation des femmes. « La raison pour laquelle, dit-il, le projet est beaucoup plus accentué sur les femmes est que le développement économique et social d’un pays est porté sur les femmes. Mais si les femmes n’ont pas une autonomie sociale et financière et même économique, cela veut dire que la cellule familiale ne se portera pas bien. Pourtant, il faut une bonne cellule familiale. Et si l’on veut que les femmes soient un vecteur de développement, il faut s’y mettre très tôt, c’est-à-dire quand elles ont 10 ans ou15 ans. Donc, c’est pourquoi ces jeunes filles sont la cible de ce projet pour l’avenir ».

A rappeler que le projet SWEDD vise à accélérer la transition démographique, à stimuler le dividende démographique et à réduire les inégalités entre les sexes dans la région du Sahel mais aussi à investir dans l’autonomisation sociale et économique des adolescents pour atteindre ces objectifs. L’initiative, conjointement appuyée par le Groupe de la Banque mondiale et de neuf (9) pays du Sahel, bénéficie également de l’assistance technique du Fonds des Nations unies pour la population (UNFP), de l’organisation ouest-africaine pour la santé (OOAS) et de l’Union africaine (UA).

Aminata Camara