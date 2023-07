Marcel Guilavogui : « Je suis la clé qui a porté Moussa Dadis au pouvoir »

La suite du procès semble mal embarquée par l’ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara, dans le procès sur les massacres du 28 septembre. En tout cas, de ses premières déclarations, il ressort que Marcel Guilavogui, son ancien compagnon, par ailleurs présenté comme son neveu, n’entend pas lui faire de cadeau. La petite entente a définitivement volé en éclats.

C’est un Marcel tout à fait différent de celui qui s’était initialement présenté devant le tribunal qui y est revenu ce matin. D’abord, ce lundi, il respirait la confiance. Ce n’est plus le Marcel taciturne et répondant par monosyllabes aux questions. Cette fois, il a volontiers envie de s’exprimer. Il semble même en avoir gros sur le cœur. « Je suis venue déclarer ce que j’ai vu et vécu », annonce-t-il d’entrée. Subitement sensible à la peine des victimes du massacre du 28 septembre, il présente ses « excuses au peuple de Guinée ». Mais par-dessus tout, promet-il : «

J’ai décidé de dire la vérité devant Dieu et les hommes en faisant recours à certains passages de la bible (…) c’est la vérité qui va sonner tout à l’heure, c’est pourquoi d’autres ne veulent pas que je parle. Mon cœur souffre, (…) je ne peux pas continuer de souffrir dans l’âme. Je vais dire la vérité, rien que la vérité, c’est pourquoi certains sont allés jusqu’à porter plainte contre moi ».

D’autant que Marcel se définit comme un architecte central de l’accession de Moussa Dadis au pouvoir. « Je suis la clé qui a porté Moussa Dadis Camara au pouvoir et Toumba, la porte principale. Ce que j’ai fait, je vais le dire à la barre, c’est pourquoi d’autre tremblent. Tout ce que certains ont dit ici est faux », déclare-t-il.

L’ex-garde de Moussa Dadis annonce à celui-ci que sa stratégie de le torpiller est vouée à l’échec : « Je commencerai par dire que le diable est tombé dans l’eau chaude. Cette plainte a échoué (…). Ça ne marchera pas», lance-t-il

S’adressant plus directement à l’ancien chef de la junte, Marcel lui dit : « Dadis, enlève-moi ici. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je suis à la 14ème année de détention, et vous vous étiez à Ouagadougou avec votre famille. Faites-moi quitter ici. Soyez un militaire pour dire la vérité et assumez vos responsabilités ». En outre, il exhorte se dernier à repentir et à demander pardon aux « victimes que sont nos mamans, nos sœurs, nos cousins et cousines ».

Aminata Camara