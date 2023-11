Mondial 2026 : Kaba Diawara rêve de qualifier la Guinée pour la première fois

Dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2026, le sélectionneur guinéen, Kaba Diawara, a dévoilé ce mercredi 8 novembre 2023, la liste des 23 jours qu’il convoque pour les deux prochaines sorties du Syli national. A l’occasion, il a confié son rêve d’offrir à la Guinée son tout premier ticket au mondial.

C’est le siège de la Feguifoot qui a servi de cadre à la conférence de presse. Kaba Diawara a rappelé que la Guinée recevra le 17 novembre l’Ouganda, au Maroc. Puis le 21 novembre, elle affrontera le Bostwana. Sur la route devant mener à la qualif’, il trouve que c’est une bonne chose de commencer par ces deux premières rencontres, avant de croiser le fer avec l’Algérie. « Jouer l’Ouganda et le Botswana pour ce début est un atout surtout que le prochain adversaire c’est l’Algérie. On a à cœur de faire un résultat positif. Aujourd’hui, on a un bon groupe et on va mettre les chances de notre côté pour avoir 6 points », confie avec un brin d’optimisme, le sélectionneur guinéen.

Le syli national évoluant en Coupe du monde, c’est toute la Guinée qui en rêve. Surtout que ce sera alors la toute première fois. Eh bien, Kaba Diawara souhaiterait bien le réaliser. « On a ce rêve de participer à la coupe du monde et j’aimerais aussi être à la tête de cette équipe », prie-t-il.

Ci-dessous la liste des joueurs convoqués par l’entraineur pour les deux premières sorties du Syli national

