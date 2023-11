Labé : la Journée Mondiale des droits de l’Enfant célébrée autour des risques du changement climatique pour les enfants

C’est l’école primaire de Kouroula, dans la commune urbaine de Labé qui a servi de cadre à la célébration, ce dimanche 19 novembre 2023, de la journée mondiale des droits de l’enfant. Célébration qui a donné lieu à une cérémonie qui a mobilisé autour des enfants, parents, autorités administratives, partenaires techniques et financiers dont le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), l’UNFPA, IOM, etc. et Institutions de défense des droits de l’enfant.

Dans son allocution rendue par la présidente de l’antenne locale du Parlement des Enfants, le représentant pays de l’UNICEF, Félix Ackebo, a rappelé quelques progrès réalisés par son Institution depuis 39 ans en Guinée, en faveur de l’enfant. « Des progrès ont été faits pour la santé, l’éducation, la nutrition, l’accès à l’eau potable et aux services d’hygiène et la protection de l’enfance », a noté Félix Ackebo.

Justifiant en outre le thème – La crise climatique est une crise des droits de l’enfant – autour duquel la journée est célébrée cette année, la présidente du Parlement des Enfants prononçant le discours du représentant pays de l’Institution onusienne, a indiqué que la Guinée ne fait nullement exception quant aux défis que le changement climatique fait peser sur les enfants. « En Guinée, les vents violents et les fortes pluies provoquent de grosses inondations qui privent les enfants de leurs écoles, des centres de santé et de leurs maisons. Les périodes de sècheresse créent des pénuries d’eau, détruisent les cultures et mettent en danger la sécurité alimentaire des enfants. Les feux de brousse et la déforestation obligent les gens à se déplacer pour chercher de nouvelles terres, de nouvelles maisons, de nouvelles sources de revenus et cela crée des tensions dont les enfants sont les premières victimes », a relaté la présidente du Parlement des Enfants.

En conséquence, elle invite le Gouvernement guinéen et les partenaires à, entre autres :

Augmenter les investissements pour s’adapter aux effets du changement climatique et développer des services essentiels pour les enfants ;

Éduquer les enfants au climat et l’écocitoyenneté ;

Associer les enfants aux discussions locales, nationales et internationales sur le climat.

Au nom du gouverneur de la région administrative de Labé, le directeur de cabinet du gouvernorat a, lui, réitéré l’engagement des autorités guinéennes en faveur de la protection de l’enfant. « La célébration de la journée mondiale de l’enfance est une occasion pour la République de Guinée en général et celle de Labé en particulier, de s’engager à développer des stratégies sectorielles pour le développement de la petite enfance, de la promotion et la protection de tous les droits des enfants. La démarche a consisté pour le pays à prendre part à toutes les initiatives de renforcement des dispositions législatives, administratives, juridiques et sociales », a déclaré Siné Magassouba.

La célébration de la Journée internationale des droits de l’Enfant a été, en outre, ponctuée à Labé par des déclamations de poèmes, des récitals, des sketchs et des pièces de théâtres pour rappeler que les avis des enfants doivent être pris en compte dans les décisions relatives à l’environnement. Et pour rendre le message encore plus concret, des arbres fruitiers ont été offerts par l’UNICEF et plantés à l’école de Kouroula et dans 9 autres écoles de Labé.

Boubacar Timbos Diallo, Ledjely.com