Kaloum : c’est parti pour l’exposition ‘’Portrait de France’’

La Bluezone de Kaloum, en partenariat avec l’ambassade de France, a organisée ce jeudi 2 mai 2024, la cérémonie de lancement de l’exposition photo dénommée ‘’Portrait de France’’. Elle a connu la participation des élèves des écoles publiques et privées de Kaloum et du représentant du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger.

Itinérante, cette première édition qui durera une semaine met en lumière les parcours de vie exceptionnelle des femmes et d’hommes qui, bien que venus d’ailleurs, ont été des acteurs décisifs du grand récit national de la France, depuis 230 ans.

Dans un premier temps, c’est le centre culturel franco-guinéen qui a accueilli l’exposition. « Quand on a vu les personnages qui sont représentés, on a voulu que la Bluezone aussi l’accueille, parce que c’est une exposition qui montre les personnages venus du monde entier qui contribuent à l’histoire de la France et comment cette exposition montre la contribution de ces personnes à travers le sport, la culture et les activités littéraires et économiques. Donc, on a pensé que c’était important que les élèves, les clients qu’on a ici puissent aussi voir cette exposition pour avoir une culture générale », a expliqué Kadija Bah, directrice des opérations et du développement de la Bluezone rappelle

Pour cette cérémonie inaugurale, un portrait a tout particulièrement attiré l’attention de l’assistance. Celle de la Guinéenne Katoucha Niane dont le parcours dans le domaine de la mode a participé à la consolidation des liens entre la France et la Guinée.

Derrière le choix de convier tout particulièrement les élèves des écoles de Kaloum à cette exposition, il y a un but d’ordre pédagogique. « Il faut qu’il y ait une culture générale, qu’ils voient les personnages, puisque c’est vraiment riche et cela va enrichir leur culture générale », a souligné la Directrice de la Bluezone.

« Nous sommes aujourd’hui ici pour prendre part à cette exposition enrichissante sur les grandes personnalités qui ont marqué l’histoire de la France. Et en y venant, j’ai appris beaucoup de choses. J’en sais un peu plus sur beaucoup de ces personnalités et de l’histoire de l’Afrique et la France. Et j’ai beaucoup aimé qu’il y ait une Guinéenne qui a marqué son temps dans l’histoire de la France », a justement témoigné Ousmane Condé, élève de la 10ème année au collège château d’eau du quartier Almamiyah.

Même enthousiasme de la part de Kadiatou Diaby, camarade de classe de Ousmane. « Après les explications de notre guide sur l’histoire de la France, j’ai compris comment ce pays s’est développé et je suis très contente d’apprendre qu’une Guinéenne faisait partie de cette histoire. Comme pour dire que je fière d’être Guinéenne », a-t-elle confié.

Prenant part à la cérémonie, Samuel Koulemou, chef de division des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, salue également l’initiative de cette exposition. « Cette exposition est importante, parce que la Guinée a une histoire avec la France. La Guinée est un pays ami de la France, la France multiculturelle. Cette exposition vient à point nommé, parce qu’elle nous montre effectivement que la France est un pays culturellement riche, qui a accueilli beaucoup d’immigrés et qui continue à le faire (…) Nous disons par ailleurs que c’est une exposition importante pour que nos élèves comprennent effectivement les relations d’amitié qui lient la France à la Guinée et à l’ensemble de l’Afrique. C’est très important de connaître l’histoire de notre pays et des autres, ce qui nous permet de vivre en harmonie et dans la fraternité », a-t-il noté en substance.

Il est à préciser que l’exposition se déportera dans les autres Bluezones de la capitale, Conakry.

Fodé Soumah