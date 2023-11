Guinée : le colonel Claude Pivi s’est-il exprimé à travers une vidéo depuis sa cavale?

A ce jour, il n’existe aucune preuve que le colonel Claude Pivi ait adressé un message à travers une vidéo.

Le 04 novembre 2023, la capitale guinéenne s’est réveillée au son des tirs d’armes. Et pour cause, d’après les autorités guinéennes, un « commando lourdement armé » a attaqué la prison centrale de Conakry , située au quartier Coronthie, dans la presqu’île de Kaloum qui abrite le centre administratif et des affaires de la capitale guinéenne. Au cours de son opération, “le commando” avait réussi à extraire de leur cellule quatre anciens membres du Conseil National pour la Démocratie et le Développement (CNDD), la junte militaire qui avait pris le pouvoir en décembre 2008. Selon le Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry, à la date du 06 novembre, neuf personnes dont trois assaillants et deux civiles, y compris une fillette âgée de six ans, ont été tuées.

Des détenus “VIP” exfiltrés par le commando

Ces détenus exfiltrés sont le capitaine Moussa Dadis Camara (président de la transition en Guinée entre décembre 2008 et décembre 2009), les colonels Moussa Tiegboro Camara, Blaise Goumou et Claude Pivi. Ils sont tous accusés d’être des commanditaires du massacre du 28 septembre 2009, survenu au stade de Conakry. Selon le rapport de la commission d’enquête mise en place par l’ONU , plus de 150 personnes sont mortes et plus de 109 femmes et filles violées dans cette répression.

Pour le capitaine Moussa Dadis Camara et les colonels Moussa Tiegboro Camara et Blaise Goumou, la cavale a été de courte durée. Quelques heures après leur « évasion », présentée par leurs avocats comme un « enlèvement » , ces trois anciens hauts responsables du CNDD ont été repris par les forces de défense et de sécurité et renvoyés dans leur cellule à la Maison centrale de Conakry. Mais le colonel Claude Pivi est toujours en cavale . Avec d’autres militaires, Claude Pivi a été radié de l’armée guinéenne par le Président de la Transition et sa tête est désormais mise à prix par le ministre de la Justice.

Un fils a-t-il extrait son père de la prison la plus sécurisée du pays ?

Son fils Verny Pivi, radié des effectifs des forces armées guinéennes en 2012 , est présenté par les autorités comme l’ instigateur de l’attaque . Son père, ancien ministre de la Sécurité présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara, est toujours en fuite. Actuellement, il concentre toutes les attentions. C’est ainsi qu’une vidéo de 35 secondes du célèbre militaire a été publiée sur les réseaux sociaux, suscitant de vives réactions.

Dans la séquence, on aperçoit le colonel Claude Pivi assis sur une chaise accostée à un mur. Il est habillé d’un survêtement de sport et d’une serviette blanche sur le pied droit, avec en face de lui un tabouret sur lequel sont posés quatre téléphones. On l’entend déclarer : « On est là, tout va bien. On est là seulement, on se prépare comme si j’étais en stage parce que ici là, c’est comme l’internat pour moi. Je me prépare très bien sans la guerre, dans l’accalmie, mais vous aussi qui êtes là-bas, il faut faire les choses qui sont claires. Donc, nous on est là tranquillement, il y a la santé, on fait le sport ».

De nombreux internautes présentent cette courte vidéo comme ayant été tournée depuis sa cachette. Or, ce n’est pas le cas !

Une vidéo hors contexte qui déchaîne les passions

Sur le réseau social Facebook, où elle a été largement partagée et commentée, nous n’avons pas pu déterminer qui l’a mise en ligne pour la première fois. Mais toutes les publications reprenant le même extrait que nous avons vues datent de l’après évasion. Le dimanche 05 et le lundi 06 novembre 2023, surtout.