Medias : la mesure de retrait du bouquet Canal + étendue aux chaines de Espace et Evasion

Loin de calmer les autorités, le tollé soulevé par le retrait du bouquet Canal + de la radio et de la télévision Djoma semble plutôt les avoir incitées à aller plus loin encore. C”est ainsi que dans un autre courrier, le président de la Haute autorité de la communication (HAC) a demandé ce samedi 9 décembre au même bouquet Canal + de retirer les radios et télévisions membres des groupes Espace et Evasion. Et cette fois encore, c’est l’impératif de la “Sécurité nationale” qui est mise en avant. Même si, à l’exception de ceux qui prennent ces décisions, personne ne sait en quoi consiste cette menace.

Ledjely.com