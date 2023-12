Incendie à Kaloum : faux, aucun camion de vivres rempli par Manamba Kanté n’a été détourné par son chauffeur !

Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, le principal dépôt d’hydrocarbures de la Guinée, appartenant à la Société guinéenne de pétrole (SGP), qui se trouve au quartier Coronthie, dans la commune de Kaloum, le centre administratif et des affaires de Conakry a explosé. L’explosion dont les causes ne sont pas encore déterminées a entraîné un gigantesque incendie, créant une panique totale parmi les riverains qui ont fui la presqu’île de Kaloum pour se réfugier en banlieue de Conakry. C’est ainsi que des centaines de sinistrés se sont regroupés à l’esplanade de la grande mosquée de Fayçal et à d’autres lieux de la ville, notamment dans les hôpitaux pour les blessés.

Dès les premières heures de la journée du lundi 18 décembre, des ONG nationales et des volontaires parmi la population de Conakry se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés. Ils ont collecté et acheminés sur place des vivres et des équipements de première nécessité au profit des déplacés.

Mais dans cet élan de solidarité, rarement constaté en Guinée par le passé, plusieurs fausses informations ont été repérées sur les réseaux sociaux devenus, malgré les restrictions imposées par le gouvernement le 24 novembre dernier, le principal moyen de mobilisation des bénévoles. Des personnalités publiques n’ont pas été épargnées par ces rumeurs distillées sur les réseaux sociaux tels que Facebook, X (anciennement Twitter)… C’est le cas de la chanteuse Manamba Kanté.

Dans le cadre des activités du Réseau Guinéen contre le Désordre Informationnel (REGUIDI), notre rédaction s’est intéressée à ce cas précis. Sur le réseau social X, un utilisateur a affirmé qu’un camion militaire rempli de vivres par la star de musique et destiné aux sinistrés de l’explosion de Kaloum a été détourné par le conducteur.

Pour vérifier cette affirmation, nous avons joint au téléphone l’artiste pour avoir sa version des faits. « C’est faux », a-t-elle démenti, avant de préciser : « Certes, j’ai été à la mosquée Fayçal, mais les camions qui étaient là-bas, c’étaient des camions envoyés par le gouvernement ».

Après avoir apporté ce démenti, elle a donné le téléphone à son époux, Souleymane Bangoura « Soul Bang’s », qui a apporté d’autres précisions sur leur intervention aux côtés des sinistrés. « Ce sont des spéculations. Il y a des personnes de mauvaise foi qui étaient avec nous à la mosquée Fayçal qui sont certainement derrière cette fausse information. Certes, nous avons fait des dons, mais je vous dis que l’information [relative à un détournement par un chauffeur de camion] est fausse. Nous ne sommes pas des artistes à polémique et je vous dis que ces informations sont fausses », a insisté l’artiste de la musique urbaine.

Durant nos échanges, le couple Bangoura a fermement démenti avoir chargé un quelconque camion de produits destinés aux victimes du terrible incendie survenu à Kaloum dont le dernier bilan (non définitif), au moment de la rédaction de cet article, fait état de 18 morts et 212 blessés.

Sur le réseau social X, une utilisatrice a également démenti l’allégation selon laquelle un camion a été détourné par son conducteur. Elle l’a fait la photo d’un camion militaire à l’appui !

Dans la journée de ce mercredi, nous avons voulu interroger l’utilisateur qui a partagé cette fausse information, pour en savoir plus sur ses origines, mais nous avons constaté qu’il a retiré sa publication…

Verdict

D’après les informations que nous avons obtenues auprès du couple Manamba-Soulbang’s et de la publication de démenti faite par une autre utilisatrice du réseau social X, mobilisée dans la collecte et la distribution de dons aux sinistrés, nous sommes en mesure d’affirmer qu’aucun camion de vivres chargés par la chanteuse Manamba Kanté n’a été détourné par son conducteur. D’ailleurs, la chanteuse a indiqué n’avoir pas chargé un camion de produits pour les sinistrés de Kaloum.

Vous avez une information à apporter autour de cette affaire ? Une erreur à signaler dans l’article ? Ecrivez-nous à : [email protected]. Nous pourrions mettre à jour cet article !

Cet article a été rédigé par Ibrahima Kindi Barry, dans le cadre du projet Implication des Médias Numériques dans la Prévention Active des Conflits et Tensions (IMPACT), sous la coordination de Thierno Ciré Diallo. Il a été approuvé par Boubacar Sanso Barry, Directeur général du Djely-Media Group.