Route le Prince : les jeunes dans la rue pour exiger la desserte en carburant

C’était une conséquence prévisible. La fermeture prolongée des stations d’essence qui prive les citoyens de carburant et engendre dans la foulée, une spéculation sur le prix de l’essence sur le marché parallèle, débouche sur des manifestations de rue. Ainsi, ce jeudi, de manière spontanée, des jeunes en colère ont pris d’assaut la route le Prince, notamment l’axe Hamdallaye Bambéto pour dénoncer le fait qu’il soit toujours impossible de se procureur l’essence, de loin le carburant le plus utilisé sur le transport en commun et par les détenteurs privés d’engins.

Et cette manifestation perturbe davantage les activités le long de cette bretelle qui traverse des quartiers favorables à l’opposition. Aucun véhicule n’était visible dans la circulation. Et les boutiques et magasins avaient les rideaux tirés.

La coïncidence avec les festivités de fin d’année rend encore plus difficile le contexte socioéconomique engendré par l’incendie qui, la nuit du dimanche au lundi dernier, avait ravagé le principal site de stockage du carburant du pays, à Coronthie, dans la commune de Kaloum.

