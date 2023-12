UNICEF déplore l’explosion d’un dépôt d’hydrocarbures qui a entraîné le décès de plusieurs personnes à Conakry

Conakry, le 21 décembre 2023 – L’UNICEF en Guinée déplore l’explosion d’un dépôt d’hydrocarbures qui a entraîné le décès de plusieurs personnes à Conakry, y compris des femmes et des enfants.

La nuit du 17 au 18 décembre 2023 a été marquée par un incendie majeur dans le principal dépôt d’hydrocarbures de la société publique guinéenne de pétrole, dans le quartier de Kaloum à Conakry, causant des pertes humaines et des dizaines de blessés. Au 19 décembre, le bilan provisoire est de 18 décès et 212 blessés pris en charge dans divers hôpitaux de la capitale.

L’UNICEF exprime ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes. ” En ces moments difficiles, j’adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et à la communauté guinéenne, déclare Félix Ackebo, Représentant de l’UNICEF en Guinée. ” Cette catastrophe a profondément affecté les enfants, contraints à fuir en pleine nuit leur lieu d’habitation pour échapper aux flammes et à une épaisse fumée noire. De nombreux enfants ont été temporairement séparés de leurs familles, mais heureusement, la plupart sont désormais réunis avec leurs proches.”

L’UNICEF s’engage activement aux côtés du Gouvernement guinéen pour répondre aux besoins immédiats de la population touchée, comprenant des femmes et des enfants en fournissant des abris sous forme de tentes, des citernes d’eau, des toilettes mobiles, ainsi que des kits d’hygiène, de dignité et d’autres fournitures essentielles, ces mesures visent à assurer des conditions de vie dignes et à répondre aux besoins immédiats en eau, hygiène et assainissement de la population affectée par cette situation d’urgence. De plus, l’UNICEF a permis la réunification de 65 enfants avec leurs familles et apporte un soutien psychosocial aux enfants touchés par cet événement grâce à l’appui de travailleurs sociaux.

L’UNICEF plaide pour que tous les enfants puissent vivre dans un environnement sain et protecteur soulignant que chaque enfant, filles et garçons, doit être protégés en tout temps et en tout lieu.