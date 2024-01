Procès du 28 sept : une ancienne recrue de Kaleya témoigne

Pour le capitaine Moussa Dadis Camara et de ceux qui se défendent à ses côtés, les choses ne se passent pas très bien au procès du 28 septembre. En effet, les témoins qui défilent ces jours-ci devant le tribunal criminel de Dixinn ont tendance à charger l’ancien chef de la junte. Ainsi, a-t-on suivi Oumar Youssouf Touré qui est allé jusqu’à mettre en cause les avocats de l’ancien patron du CNDD qu’il a accusé d’avoir essayé de le corrompre. Et ce jeudi, c’est l’adjudant-chef Mamadi Soumaoro, chasseur et ancienne recrue de Kaleya qui dépose devant le tribunal. Il soutient qu’entre 300 et 350 anciens pensionnaires du camp ont effectivement pris part au massacre perpétré dans l’enceinte du stade de Conakry.

A la barre, Mamadi Soumaoro explique : « Au camp Kaleya, à l’époque, il y avait 12 000 personnes dont 3000 commandos. La majorité des recrues n’étaient pas des Guinéens. Nous sommes rentrés au camp de Kaleya 4 mois après la prise du pouvoir par le CNDD. Ensuite, le groupe venu de la forêt nous a rejoint, avec à sa tête Gono Sangaré, Makambo, Adjudant Bamba et Blaise Goumou ».

Après cette précision liminaire, il met clairement en cause les anciens miliciens entrainés dans le camp de Kaleya. « Avant le massacre, 300 à 350 personnes ont quitté Kaleya pour Conakry. Je l’affirme ici que les auteurs des exactions commises au stade du 28 septembre, ce sont les recrues de Kaleya. Avant de bouger pour Conakry, les armes AK45 ont été mises à leur disposition. Je ne sais pas comment les autres ont été dotés, parce qu’ils n’ont pas bougé devant moi », répond-il à la partie civile.

Fodé Soumah