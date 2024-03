Nouveau gouvernement : Ibrahima Mussa Kallé, un profil bon pour le ministère de l’Energie

Alors que la Guinée entre dans la troisième semaine sans gouvernement après la dissolution de l’équipe gouvernementale dirigée par Dr Bernard Goumou, quelques noms se positionnent. Au ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, le président Mamadi Doumbouya peut compter sur Dr Ibrahima Mussa Kallé, un expert en planification, mise en œuvre et gestion des centrales de production d’énergie, ainsi que la transmission, la distribution et la commercialisation de l’électricité et exécution de politiques énergétiques, électricité et environnement.

Après sa License en sciences électrotechniciennes à Gamal Abdel Nasser de Conakry, Dr Ibrahima Mussa Kallé a poussé les études et décroché de prestigieux diplômes dans les universités américaines. D’abord à l’Université Drexel, Philadelphie, Pennsylvanie où il a obtenu un Master en Sciences de l’ingénierie des Systèmes Electriques. Puis, à l’Université de Pennsylvanie, Philadelphie États-Unis d’Amérique avec un Master en Sciences, Management et Technologie.

Il accèdera ensuite à l’école américaine de Politique et d’Administration Publiques Joseph Robert Biden Jr. (Delaware). Alliant expériences professionnelles et études académiques, c’est là qu’il a complété son doctorat d’études en 2022.

Spécialisé dans les domaines de la politique énergétique, de l’électricité et de l’environnement, Ibrahima Mussa Kallé a de solides expériences sur la planification, la mise en œuvre et la gestion des centrales de production d’énergie, ainsi que la transmission, la distribution et la commercialisation de l’électricité et sur la conception des politiques du marché de l’électricité, la gestion et l’économie de l’énergie. Des expériences acquises notamment au fil des années de collaboration avec le gouvernement fédéral des Etats unis, avec certains Etats, les services publics d’électricité, des entreprises privées et des ONG.

Avec une compréhension totale de la nature complexe des défis et opportunités liés à l’énergie et l’eau en Guinée, un proche de monsieur Ibrahima Mussa Kallé le décrit comme étant un visionnaire doté de qualités exceptionnelles pour guider le département de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures vers un avenir où la croissance économique, l’innovation technologique, la durabilité environnementale et la responsabilité sociale coexistent.

Consultant Expert sur l’Energie aux Etats-Unis, ancien coordinateur du projet Hydropur en Guinée, ancien membre du Conseil d’administration de la Société de gestion du backbone (SOGEB), et passage et ancien Conseiller chargé des question d’hydraulique au ministère en charge de l’Energie en tant que Conseiller, Ibrahima Mussa Kallé est un expert qui maitrise son domaine.

Parmi les nombreux grands projets pour lesquels son apport a été d’une importance capitale, on peut citer des conseils stratégiques et des recommandations fournis dans le secteur de l’énergie entre 1998 et 2022. De 1998 à 2001, des conseils de Dr Ibrahima Mussa Kallé à PJM Interconnection, LLC ont été déterminants pour approuver des investissements de 1,8 milliard de dollars dans des infrastructures de transport pour soutenir la construction de plus de 20 000 MW de nouvelles centrales électriques. Simultanément, de 2001 à 2009, il a fait des études et des recommandations pour la construction de centrales électriques de divers types (gaz naturel, charbon, pétrole, hydroélectrique, solaire et éolien) pour Exelon Corporation, Inc., Conectiv Energy, Inc. et NRG Energy, Inc.

Dans le même temps, entre l’an 2002 et 2009, l’expert guinéen a été conseillé auprès d’Exelon Corporation Inc., Conectiv Energy Inc, sur l’investissement de plus d’un (1) milliard de dollars dans de nouveaux projets de transport et de production d’électricité.

Puis, de 2009 à 2017, Dr Ibrahima Mussa Kallé a mis ses compétences au service de la ville de Baltimore pour investir plus de soixante-dix (70) millions de dollars dans des projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, y compris des centrales solaires et des systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité, ainsi que la gestion de projets de construction d’infrastructures d’eau pour un total de deux cent trente (230) millions de dollars.

Les États du Maryland et du Delaware se sont attachés des services consultant expert en énergie de Dr Ibrahima Mussa Kallé dans l’intervalle allant de 2016 à 2022. Il s’est agi, pour ces deux Etats et notre compatriote, l’examen des dépenses d’efficacité énergétique de plus de 10 et 15 millions de dollars respectivement. Aussi, des recommandations pour réduire les coûts énergétiques et améliorer les programmes.

Long Island Power Authority et Public Service Enterprise Group accueilleront Dr Ibrahima Mussa Kallé En 2019 et 2020, pour études et recommandation à propos de la capacité de production nécessaire (5400 MW) pour les réseaux de transport congestionnés.

Homme d’expérience avec un parcours académique enviable, Dr Kallé est un fin technocrate qui bâti une carrière dans le domaine des politiques publiques en matière d’Energie, d’Hydraulique et d’Hydrocarbures

Ousmane Diakité