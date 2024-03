Nouveau gouvernement : quelles réactions à Kankan ?

Vingt-deux jours après la dissolution du gouvernement Bernard Goumou et deux semaines après la nomination du nouveau premier ministre, on connaît désormais la composition de l’équipe qui va accompagner Bah Oury. Quatorze des anciens ministres restent et quinze nouveaux font leur entrée. Dans le Nabaya, les réactions des acteurs politiques et sociaux ne se sont pas fait attendre. Pour beaucoup, seule une certaine autonomie garantie aux différents ministres leur conferera de l’efficacité.

Le général d’armée Mamadi Doumbouya a enfin rendu publique le 13 mars dernier la nouvelle équipe gouvernementale. Sans surprise, l’homme du 5 septembre a, à environ 50% préféré garder son ancienne équipe. Au RPG AEC, la mise en place de ce gouvernement est saluée mais , une autre préoccupation subsiste selon Elhadj Sory Sanoh. “Tout n’est pas de composer une équipe mais de laisser cette équipe travailler dans les normes. Je veux dire que le président de la transition ne doit pas accepter d’accorder des visites aux ministres sans passer par le Premier ministre. Le Premier ministre est le lien entre le gouvernement et le président de la transition. Mais si le président reçoit les ministres individuellement, cela peut semer des soupçons au sein du gouvernement », conseille le responsable local du RPG arc-en-ciel.

A la maison des jeunes de Kankan, nous échangeons avec Bangaly Sylla, un acteur de la société civile. A l’en croire, la reconduction de plusieurs ministres du gouvernement de Bernard Goumou n’est pas une surprise. Pour lui, seuls ceux qui peuvent servir le président sont nommés et reconduits. Il va jusqu’à dire que ce gouvernement n’a pas été composé sur proposition du Premier ministre : “recyclage ou pas, telle n’est pas la question. La question aujourd’hui est ‘’qui peut servir Mamadi et ses intérêts’’. Sinon, quand vous prenez le ministre de la sécurité qui a été reconduit, qu’a-t-il pu accomplir en deux ans ? Quand vous regardez la composition du nouveau gouvernement, vous vous rendez compte que le Premier ministre n’a pas eu le choix dans la composition de son équipe. Si Bah Oury a fait des propositions, cela ne dépasse guère trois ministres à mon avis. L’essentiel, j’appelle les Guinéens à être vigilants car l’objectif de cette transition est le retour à un État de droit et de démocratie. Cela n’est possible que par des élections, c’est pourquoi peu importe qui sont les ministres, cela m’importe peu “, fustige le patron de Giving Way.

Amadou Secteur Barry, président de l’Union des patriotes pour le développement de la Guinée (UPDG), lui, exprime plutôt des inquiétudes pour le premier ministre. Il promet que les acteurs politiques observeront à la loupe tous ceux- là qui ne feront pas le travail comme voulu par le peuple : ‘’Je suis personnellement très surpris de voir certains ministres revenir dans le gouvernement. Pour moi, ces gens devraient être remerciés mais je respecte le pouvoir discrétionnaire du président. Nous entendons les cris de cœur et la déception des citoyens mais bon, nous acteurs politiques allons suivre à la loupe ces nouveaux ministres’’, promet-il.

En deux ans et quelques mois, Mamadi Doumbouya s’est offert trois premiers ministres et deux gouvernements. Dans sa ville natale, le bilan des équipes précédentes sont loin de convaincre les populations.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com