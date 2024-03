Fonction publique : François Bourouno promet de « régler le problème des enseignants contractuels, en toute diligence »

L’ancien secrétaire général du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat nommé en début de semaine à la tête du ministère du Travail et de la Fonction publique a pris fonction ce vendredi 15 mars 2024. La cérémonie de passation de service entre Julien Yombouno et Faya François Bourouno s’est déroulée dans les locaux dudit ministère en présence du ministre secrétaire général du gouvernement et des membres du CNRD.

François Bourouno n’entend pas remettre en question notamment l’assainissement du fichier de la fonction publique dans le cadre du projet FUGAS destiné à doter le pays d’un fichier unique de solde. Parce que, dit-il : « Il inconcevable, dans un pays, que le fichier public ne concorde pas avec le fichier de la solde au niveau du budget ».

Il promet également de travailler à « organiser dans la grande transparence le concours de recrutement à la fonction publique. Nous allons poursuivre le renforcement de l’institut national de formation et de perfectionnement, nous allons également poursuivre le travail de renforcement de la caisse nationale de prévoyance sociale, nous travaillerons pour l’élargissement des instruments de couverture du secteur informel. Nous allons également poursuivre la couverture médicale à hauteur 80% des agents de l’État, redynamiser les actions de l’inspection générale de l’administration publique et de l’inspection générale du travail sur toute l’étendue du territoire national et ce travail inclura également la réalisation de tous les chantiers d’infrastructures qui sont en difficultés ».

Conscient qu’il hérite de crises dans le secteur social, à travers les négociations en cours avec le Mouvement syndical guinéen (MSG), il a aussi pris des engagements. « Nous nous investirons également à rendre le dialogue social plus dynamique et dans le strict respect du cadre légal et réglementaire, mais également des engagements mutuels inscrits dans les différents accords signés et avec les centrales syndicales », assure-t-il.

Il promet également que la situation des enseignants contractuels « sera abordée en parfaite synergie avec les départements ministériels concernés et tous les autres acteurs impliqués pour qu’en toute diligence, nous puissions régler ce problème pour éviter des risques de crise inutiles à notre pays ».

Fodé Soumah