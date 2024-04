Port de Conakry : AGL en marche vers l’extension et la modernisation du terminal à conteneurs

La société Africa Global Logistics, à travers sa filiale Conakry Terminal, a organisé ce mardi 23 avril 2024, une session de validation du projet d’extension et de modernisation du Terminal à Conteneurs du port de Conakry dans un complexe hôtelier à Kaloum. Une rencontre qui a réuni consultants sociaux et environnementalistes, membres du comité technique d’analyse environnementale chargés d’étudier le rapport d’étude d’impact social et environnemental dudit projet.

C’est le code de l’environnement qui, en son article 28, prévoit que toute réalisation d’ouvrage d’installation susceptible d’impacter l’environnement soit soumise à une étude d’impact environnemental et social. C’est dans ce cadre que les promoteurs du projet d’extension du Terminal à Conteneurs du port de Conakry et le comité technique d’analyse environnementale se sont retrouvés pour examiner le contenu technique et scientifique du rapport d’étude d’impact environnemental et social du projet. « Nous sommes aussi là pour identifier et apprécier les qualités et nature de données et des informations fournies dans le rapport mais aussi les impacts et risques environnementaux qui sont identifiés. Comment ces impacts sont identifiés ? Quelle est l’approche idéologique utilisée. C’est ce qui nous permettra de faire des observations pour améliorer le contenu du rapport », a expliqué Mohamed Lamine Camara, directeur technique et évaluation stratégique au ministère de l’Environnement et du Développement durable.

Il faut dire que l’objectif qui se rattache à cette extension et à la modernisation du terminal à conteneurs est l’amélioration de la productivité et de la capacité des aires de stockage et de manutention dudit Terminal à Conteneurs. Aux yeux de Cyril Aboli, conseiller juridique auprès du ministère de l’Environnement et du Développement durable, le rapport soumis à l’analyse des participants à la session de validation est d’autant plus important qu’il regorge, dit-il, plusieurs enjeux. « C’est un projet qui a des enjeux sur les écosystèmes marins. Donc, il est important pour nous que toutes les parties prenantes susceptibles d’être concernées par le projet puissent se prononcer sur la qualité du rapport qui a été réalisé », a-t-il indiqué.

Africa Global Logistics est chargé de la construction de ce gigantesque projet infrastructurel. Après son examen, la prochaine étape sera la remise du rapport final à la ministre de l’Environnement et du Développement durable qui, en dernier ressort, décide de la délivrance du certificat de conformité environnementale. Et si tout le processus se révèle concluant et qu’on en arrive à la réalisation effective du projet d’extension et de modernisation, les avantages qui en sont escomptés sont nombreux, selon AGL « La création des emplois sera faite. Aussi, le respect des normes environnementales et sociales de la République de Guinée. Nous avons une extension du Terminal avec un quai de 300 mètres linéaires. Avec un yard de terre pleine de 6 hectares. Un prolongement de la digue sur à peu près 300 mètres linéaires. Sur la partie équipement, nous aurons 2 portiques de quai plus 4 RTG qui seront aussi mis en service après les travaux », a ainsi annoncé Yacine Kane, directeur des infrastructures à Africa Global Logistics en Guinée.

Aliou Nasta