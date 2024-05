Politique : Etienne Soropogui claque la porte de l’ANAD

On pourrait tout de suite penser que c’est un départ résultant des divergences que Etienne Soropogui a eues avec l’alliance de Cellou Dalein Diallo, à propos de la mise en place récente du mouvement ‘’Union sacrée’’. Mais le fondateur de « Nos valeurs communes » ne le dit pas ou en tout pas explicitement. Même si les « facteurs de contingences d’ordre stratégique » qu’il met en avant sont loin d’être précis et clairs. Mais on notera par ailleurs que ce n’est pas un départ définitif, c’est plutôt une suspension.

C’est dire que le départ de Etienne Soropogui de l’ANAD, il l’a voulu plutôt adouci. D’autant que, souligne-t-il, dans la déclaration : « Le Président Cellou qui est une personne d’une extrême sagesse et un modèle d’engagement résilient continuera de bénéficier de tout notre respect et considération ». D’ailleurs, quand les nécessités le voudront, il n’exclut pas de faire partie d’un autre ensemble – ANAD ou quelqu’un d’autre – pour poursuivre la lutte. « Nul doute que, le moment venu, et pour des impératifs de défense des intérêts fondamentaux de notre pays, nous restons disposer à jouer un rôle de premier plan avec toutes forces politiques et sociales avec lesquelles nous avons en partage les mêmes principes et valeurs »

Il y a toutefois une petite nuance à la fin de ce dernier extrait. Le fondateur de « Nos valeurs communes persiste à marteler qu’il ne cheminera qu’avec les forces politiques et sociales « avec lesquelles nous avons en partage les mêmes principes et valeurs ». On se rappelle qu’à propos de la création de l’Union sacrée, une des choses qui l’avait irrité, c’était justement le fait qu’à ses yeux, étaient associés à la démarche des acteurs dont les motivations liées au retour à l’ordre constitutionnel n’étaient ni authentiques, ni sincères. Eh bien, cette exigence, il y tient encore manifestement.

