JO de Paris : le Syli espoir qualifié

C’est une victoire qui confère aux prochains Jeux olympiques de Paris un intérêt tout particulier pour les Guinéens. En effet, maintenant que le Syli national est qualifié, les supporters guinéens ne verront plus la compétition avec un certain détachement. Eux qui sont passionnés de football et qui sont si attachés à leur équipe nationale espéreront un petit miracle. D’autant que cette compétition-là, le football guinéen revient de loin, la dernière participation aux JO remontant à 1968.

C’est ce jeudi 9 mai 2024 que les poulains de Kaba Diawara ont décroché l’ultime ticket, en s’imposant dans le match de barrage qui les opposait à l’Indonésie, au centre Clarefontaine (France). But inscrit en première période par Ilaix Moriba sur penalty. Et s’ils s’étaient montrés réalistes, les Guinéens auraient même pu sortir du match avec une plus large victoire. Mais l’essentiel est fait, dira-t-on.

Encore que le staff technique de l’équipe guinéenne devrait travailler de manière à faire en sorte que la Guinée puisse davantage concrétiser les occasions qu’elle peut s’offrir. C’est notamment le secteur qu’il faudra améliorer si l’on veut faire rêver les supporters guinéens en juillet prochain.

Il est à préciser que la Guinée se retrouve dans le groupe du pays organisateur, la France, qu’elle affrontera d’ailleurs le 27 juillet précisément. Les autres adversaires du Syli espoir sont la Nouvelle-Zélande (le 24 juillet) et les Etats-Unis (le 30 juillet).

Ledjely.com