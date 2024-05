LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : le nouveau Secrétaire exécutif de l’ANLC-PBG reçu à la HAC

Dans l’optique de créer un cadre permanent de concertation et de collaboration pour une synergie d’action dans la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le nouveau Secrétaire Exécutif de l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de Promotion de la Bonne Gouvernance (ANLC-PBG), accompagné de ses collaborateurs, a effectué dans la matinée du lundi, 13 mai 2024 une visite de prise de contact à la Haute Autorité de la Communication (HAC).

Dans son mot d’accueil, le Président de la HAC, M. Boubacar Yacine Diallo, entouré de ses conseillers, a d’abord exprimé ses vives félicitations au nouveau Secrétaire Exécutif de l’ANLC-PBG pour dit-il, « votre nomination à ce poste stratégique », avant d’ouvrir la séance.

Prenant la parole, le Secrétaire Exécutif de l’ANLC-PBG, Dr Mohamed Bérété n’est pas passé par quatre chemins : « Dès après mon installation à la tête de cette Agence, ma première pensée est allée vers vous. Je suis là pour vous saluer, et solliciter vos précieux conseils, votre expertise, disponibilité et expérience ».

Conscient que pour mieux combattre la corruption et les pratiques assimilées, la mobilisation de toutes les couches socio-professionnelles, plus particulièrement l’instance de régulation est un impératif en termes d’efficacité, Dr Bérété reste confiant que les analyses et les réflexions du président de la HAC, en corrélation avec les missions de l’Institution, permettront à coup sûr à son agence d’être plus performante sur le terrain.

En retour, le président de la HAC, M. Boubacar Yacine Diallo s’est montré au nom de ses collaborateurs, favorable à cette main tendue, avant de s’engager à soutenir l’ANLC-PBG dans l’exercice de ses fonctions. « Tout ce que nous pouvons faire pour vous, nous le ferons », rassure l’orateur. D’autres conseils non moins importants seront également prodigués au nouveau patron de l’ANLC-PBG.

Dans une atmosphère empreinte de convivialité, les deux parties ont convenu de se concerter régulièrement.

YAMOUSSA TOURE

Bureau de presse HAC