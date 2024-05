Lutte contre la poliomyélite : Sekouba Bambino sensibilise à la vaccination

Lors d’un concert à Conakry, l’Ambassadeur national de l’UNICEF en Guinée a souligné l’importance de la vaccination pour chaque enfant.

Lors d’un concert à Conakry, Sekouba Bambino, Ambassadeur national de l’UNICEF en Guinée, en partenariat avec le ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, a souligné l’importance capitale de la vaccination dans la lutte contre la poliomyélite.

Félix Ackebo, Représentant de l’UNICEF en Guinée, a rappelé : « En ce moment, la Guinée traverse des crises d’épidémies, des épidémies multiples et multiformes à travers le pays et nous pensons que c’est le moment de faire du préventif, de demander à toutes les communautés, à toutes les mamans, à tous les papas, à toutes les personnes de faire vacciner les enfants pour éviter la paralysie et la morbidité. »

Cette campagne a bénéficié du soutien précieux des partenaires de l’Initiative Mondiale pour l’Éradication de la Poliomyélite, tels que l‘OMS, le Rotary International, le Centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC), la Fondation Bill et Melinda Gates, Gavi l’Alliance du vaccin, ainsi que du ministère fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) du Gouvernement fédéral allemand et du Centre d’aide et de secours humanitaires du roi Salman.

UNICEF Guinée