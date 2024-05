Décès du président iranien : le gouvernement guinéen présente ses condoléances

Suite au décès hier lundi du président Ebrahim Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian dans un crash d’hélicoptère, le chef de la diplomatie guinéenne s’est rendu à l’ambassade d’Iran en Guinée pour présenter les condoléances du peuple et du gouvernement guinéens.

Avant de signer dans le livre de condoléances, Dr Morissanda Kouyaté a échangé avec l’ambassadeur sur la disparition du président iranien et de son ex-ministre des Affaires étrangères. C’est après que le ministre des Affaires étrangères guinéen a confié : « nous avons tous été réveillés par la triste nouvelle de la disparition brutale de son excellence le président Ebrahim Raïssi de la République islamique d’Iran dans un accident d’hélicoptère, en même temps que le ministre des affaires étrangères. Le chef de l’État, le président de la République, son excellence le général de corps d’armée Mamadi Doumbouya m’a donc dépêché pour venir présenter à Monsieur l’ambassadeur de la République islamique d’Iran, les condoléances du peuple de Guinée, les condoléances du gouvernement et les condoléances du chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya ».

A en croire le ministre des Affaires étrangères, « le président Doumbouya est attristé par cette nouvelle, et il présente toutes ses condoléances au peuple iranien et au guide suprême de la révolution iranienne. Donc en son nom, nous prions pour le repos de l’âme de l’illustre disparu. Et la Guinée reste comme toujours au côté du peuple iranien dans cette épreuve douloureuse comme dans toutes les autres épreuves. Encore une fois nous prions pour le repos de l’âme du président Ebrahim Raïssi… ».

En réponse, Jamshid Parvizi, ambassadeur de la République islamique d’Iran a remercié le gouvernement guinéen représenté par son ministre des Affaires étrangères. « Aujourd’hui en Iran, c’est un jour plein de tristesse et de chagrin. Nous avons perdu notre président de la République et notre ministre des Affaires étrangères. A part ses condoléances personnelles, il est porteur d’un message de condoléances de son excellence Mamadi Doumbouya, président de la République. Cette contribution de sympathie diminue notre chagrin et nous sommes contents que nos frères guinéens soient à notre côté pour exprimer leur sympathie avec nous. Je tiens à remercier son excellence monsieur le ministre Morissanda Kouyaté ainsi que son excellence le président de République, le gouvernement guinéen et le peuple guinéen », a dit en retour le diplomate iranien.

Fodé Soumah