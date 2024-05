Bah Oury : « Avec le Simandou, la Guinée va changer »

Dans leur ensemble, les autorités guinéennes misent beaucoup – sinon tout – sur le projet Simandou. Au point que celui-ci revient désormais dans tous les discours des officiels guinéens. Les recettes attendues de l’exploitation de ce mégaprojet sont présentées comme devant aider à booster le développement de la Guinée, d’une manière sans précédent. Et c’est un peu ce que le premier ministre a dit, dans l’entretien qu’il a accordé le samedi dernier, à nos confrères de RFI. Et même, il y a des raisons de penser que dans la logique d’une communication politique, que Bah Oury a forcé sur les traits, en annonçant entre 2 et 3 milliards de dollars de revenus que l’Etat guinéen pourrait récolter de ce projet dans un an et demi tout au plus.

Le projet fait une forte impression au premier ministre, Bah Oury. Au point qu’il le décrit comme « le plus manifeste, le plus majestueux ». Celui qui, « d’ici un an à un an et demi, va permettre à la Guinée d’avoir un revenu qui pourrait aller entre 2 et 3 milliards de revenus pour l’Etat par an », précise-t-il, avec une joie non dissimulée.

Mais à en croire Bah Oury, le Simandou, c’est la solution à tous les défis de la Guinée. C’est enfin le changement que la Guinée attend depuis 1958, année de l’indépendance du pays. En tout cas, à ses yeux, c’est une « transformation majeure de l’économie guinéenne et qui permettra une gouvernance beaucoup plus effective pour la satisfaction des intérêts de la population en termes de développement du capital humain, en termes aussi de transformation de l’ensemble de l’écosystème avec une volonté d’en finir avec une économie de rente qui nous figerait uniquement comme un pays exportateur de matières premières, mais un pays qui, par d’autres pieds, permettra le développement d’un secteur privé diversifié, compétent, efficient et qui permettra de changer la Guinée ». Une longue phrase qui intègre l’ensemble des nombreux bienfaits qui sont escomptés de ce méga-projet.

Et plutôt convaincu, le chef du gouvernement invite ses compatriotes à « espérer et à croire à l’avenir ». Parce que, conclut-il, sûr de lui : « La Guinée va changer » !

