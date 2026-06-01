Guinée : Souleymane Diallo, fondateur du groupe Lynx-Lance, s’est éteint

La presse guinéenne est en deuil. Souleymane Diallo, fondateur du groupe de presse Le Lynx-La Lance, est décédé au Canada, a annoncé son groupe de médias ce lundi 1er juin 2026, sans fournir davantage de précisions sur les circonstances de sa disparition.

Selon plusieurs de ses proches, le journaliste souffrait depuis quelque temps de problèmes de santé. Son décès met fin à une longue carrière consacrée à l’information et à la défense des libertés fondamentales en Guinée.

Âgé de 81 ans, Souleymane Diallo laisse derrière lui l’image d’un journaliste engagé qui a marqué plusieurs générations de professionnels des médias. À travers les publications du groupe Le Lynx-La Lance, il s’est imposé comme l’une des voix les plus influentes et les plus respectées du paysage médiatique guinéen.

Tout au long de son parcours, il a défendu avec conviction les idéaux démocratiques, la liberté d’expression et l’indépendance de la presse, souvent dans des contextes politiques difficiles. Son engagement a contribué à faire de la presse privée guinéenne un acteur incontournable du débat public et de la consolidation de l’État de droit.

La disparition de Diallo Souleymane constitue une perte majeure pour le journalisme guinéen.

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