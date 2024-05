CRIEF : Yaya Kairaba Kaba suspend trois magistrats

Dans un arrêté publié ce jeudi 23 mai 2024, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Yaya Kairaba Kaba a suspendu trois magistrats de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) de leurs fonctions. Les motifs invoqués le Garde des sceaux sont respectivement « l’insuffisance professionnelle mise en évidence par un dispositif en tous points contraire aux dispositions légales » et « l’atteinte manifeste aux droits de la défense par exclusion de toute possibilité de recours nonobstant les dispositions d’ordre public ».

Comme on peut le voir via l’arrêté ci-dessous, les trois magistrats sont Alhassane Mabinty Camara, Oumar Doumbouya et Mohamed Samoura.

Allant plus loin, le ministre indique que cette suspension sera suivie de la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature aux fins d’action disciplinaire.

Fodé Soumah