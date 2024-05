L’UNICEF soutient le Gouvernement guinéen pour la signature du plan d’adhésion de la Guinée à l’Initiative pour l’Indépendance Vaccinale

Conakry, le 24 mai 2024 – Sous le haut patronage du Premier ministre, Chef du Gouvernement et ” champion de la vaccination “, les ministres de la Santé et de l’Hygiène Publique, du Budget et de l’Économie et des Finances, ont signé le Plan d’adhésion de la Guinée à l’Initiative pour l’Indépendance Vaccinale, avec le soutien de l’UNICEF.

L’Initiative pour l’Indépendance Vaccinale est un mécanisme de financement qui vise à aider les pays à renforcer leurs capacités à accéder aux vaccins de qualité et en quantité suffisante tout en optimisant les ressources financières pour réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs.

En adhérant à cette initiative, le gouvernement de la Guinée démontre sa détermination à renforcer ses capacités pour garantir un avenir où toute la population, en particulier les enfants et les femmes, sera protégée contre les maladies évitables par la vaccination.

” Je tiens à saluer l’engagement du gouvernement guinéen pour son adhésion à l’Initiative pour l’Indépendance Vaccinale qui permettra d’assurer la sécurisation de vaccins de qualité, garantissant ainsi leur disponibilité continue pour les enfants et les femmes. Un enfant non vacciné est exposé à de nombreux risques, notamment celui de contracter des maladies, de contaminer d’autres enfants, de subir des séquelles irréversibles, de souffrir, voire de perdre la vie. Pourtant, chaque enfant doit pouvoir, vivre, grandir, rire, jouer, apprendre et s’épanouir en pleine santé, “ a déclaré Félix Ackebo, Représentant de l’UNICEF en Guinée.

La vaccination est l’une des interventions de Santé Publique les plus rentables sur le plan financier et le plus efficace sur le plan sanitaire. Chaque dollar investi dans les vaccins d’un pays génère un retour estimé à 48 dollars en économies liées aux maladies évitables par la vaccination.

Cependant, malgré les avantages de la vaccination, des centaines de milliers d’enfants en Guinée ne reçoivent pas chaque année un cycle vaccinal complet. Parmi eux, 22 % des enfants âgés de 12 à 23 mois n’ont reçu aucun vaccin, en grande partie à cause des ruptures fréquentes dans l’approvisionnement en doses de vaccins et en matériels d’injection.

Pour éradiquer totalement certaines maladies évitables par la vaccination, il est impératif que chaque enfant, dans chaque famille, où qu’il se trouve, soit vacciné.

La faible couverture vaccinale en Guinée a entrainé l’émergence de plusieurs épidémies, notamment de la poliomyélite, de la diphtérie, de la coqueluche et de la rougeole.

Pour pallier aux ruptures de stock de vaccins, l’UNICEF, avec le soutien du Comité Français et de GAVI, a facilité la livraison par avion de plus de 1,03 million de doses de vaccin antipoliomyélitique oral (VPOb) le 22 mai 2024. Des livraisons supplémentaires de vaccins sont prévues dans les mois à venir, notamment 520 000 doses de vaccin pentavalent et 307 500 doses de vaccin contre la diphtérie et le tétanos.

En plus de ces vaccins, l’UNICEF, avec le soutien de la Banque mondiale, va acheminer en Guinée des équipements et fournitures essentiels pour la vaccination. Ces équipements comprennent deux camions à compartiment réfrigéré, trois chambres froides positives de 40m3, des glacières à longue durée, des caisses isothermes, des portes-vaccins et des seringues de dilution. Ces fournitures permettront de garantir la chaîne du froid et d’assurer la qualité et l’efficacité des vaccins.