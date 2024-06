Boké : le projet ‘’Notre santé’’ appuie les districts sanitaires de la région

C’est un don composé d’une ambulance pour la commune rurale de Kolia, dans la préfecture de Boffa, de six ordinateurs portables et six tablettes pour l’ensemble de la région sanitaire de Boké. La cérémonie de remise de ces équipements qui a eu lieu ce vendredi 31 mai 2024, au gouvernorat de Boké s’est déroulée en présence des partenaires techniques et financiers, des autorités administratives et sanitaires de la région ainsi que des bénéficiaires fortement mobilisés pour conférer à l’événement tout son éclat particulier.

Avec ce geste, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), par le biais du projet ‘’Notre santé’’, vient ainsi appuyer les efforts du gouvernement guinéen pour garantir un meilleur accès aux soins de santé à la population. Devant les donateurs, l’Inspecteur régional de la santé de Boké s’est félicité de cette initiative. « C’est un geste significatif qui réaffirme l’engagement des autorités actuelles qui visent à renforcer le système de santé en Guinée. Nous disons merci à l’USAID ainsi que son partenaire pour cet accompagnement matériel aux personnes malades de notre juridiction, nous sommes satisfaits à plus d’un titre et nous sommes entièrement à leur disposition dans la poursuite des actions futures à Boké », a promis Dr. Aboubacar Conté.

A en croire Dr. Lamine Bangoura, représentant de l’USAID à la cérémonie, « une fois déployée sur le terrain, l’ambulance servira à transporter les malades en situation difficile vers les structures de santé de la commune rurale de Kolia, dans la préfecture de Boffa, confrontée à d’énormes difficulté dans la prise en charges des patients. Pour ce qui est des outils informatiques, ils doivent aider à renforcer les capacités des gestionnaires de données se trouvant dans les cinq districts sanitaires de la région administratives de Boké. Ce don vient s’ajouter à de nombreuses actions déjà posées pour une amélioration continue de la santé de la population en République de Guinée. Et nous espérons que les équipements informatiques ainsi que ce véhicule seront utilisés judicieusement pour le bénéfice de tous », a-t-il souhaité.

En présidant la cérémonie de remise, le chef de cabinet du gouvernorat de Boké n’a pas manqué de louer les efforts de l’USAID pour cet appui technique considérable à l’endroit des citoyens de la région minière de Boké. Pour lui, « le gouvernement guinéen est résolument engagé à fournir de manière durable aux populations locales un meilleur cadre de vie en leur garantissant l’accès aux soins de santé de qualité. C’est donc un ouf de soulagement pour moi au nom du gouverneur de région de présider cette cérémonie de remise de ces équipements destinés à nos concitoyens se trouvant à Boké. Nous vous rassurons qu’en tant que premiers responsables de la région, nous veillerons à ce que ces outils arrivent à destination et qu’ils soient utilisés comme il se doit pour le grand bonheur des communautés locales », assure Alseny Barry.

Le défi est immense car, aujourd’hui l’accessibilité à un système de santé performant et efficace constitue une réelle préoccupation pour le gouvernement et ses partenaires. D’où cette synergie d’actions pour inverser la tendance. Financé par l’USAID, le projet ‘’Notre santé’’ vise à à améliorer les conditions sanitaires dans les quatre régions du pays qu’il couvre.

Baïlo Bah pour Ledjely.com