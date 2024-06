Le bras de fer entre la Ligue islamique régionale de Kankan et l’érudit Souleymane Sidibé prend une autre tournure. Dans l’après-midi de ce lundi, les responsables religieux Kankan ont frappé fort. En effet, ils suspendent celui qu’on surnomme Karamo Solo et à sa structure Nourdine Islam toutes activités en lien avec la religion de Mohamet (PSL) sur toute la juridiction régionale.

Alors que la Haute autorité de la communication, le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation et le Tribunal de première instance de Kankan prennent du temps à trancher dans le différend qui oppose Karamo solo et la Ligue islamique régionale de Kankan, les autorités religieuses régionales, elles, passent à la vitesse supérieure. Désormais, le président de l’association Nourdine Islam est interdit (jusqu’à nouvel ordre) de prêche, de regroupement hebdomadaire et de déclarations dans les médias de la région de Kankan.

Ci – dessus, la décision de suspension

Depuis un certain temps, entre les autorités religieuses régionales et l’érudit Cheick Souleymane Sidibé, ce n’est pas la grande entente. A la base de leur différend, notamment une divergence d’ordre doctrinaire sur la fête de la Choura qui consacre la fin d’année musulmane. Quand la Ligue islamique y voit une innovation à ne pas greffer aux pratiques religieuses authentiques de l’Islam, Karamo Solo retorque qu’une telle position relève en soi de l’incohérence, de la part de leaders religieux dans un pays où on célèbre la Noël, la Saint-Sylvestre et même la Saint-Valentin.

Toutefois, des observateurs voient aussi derrière cet affrontement devenu un feuilleton un choc entre des camps rendus influents dans la région notamment par les soutiens respectifs que tous revendiquent au plus haut sommet de la Transition.

Michel Yaradouno, Kankan pour ledjely.com