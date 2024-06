Carburant toxique : le RENADE projette une pétition pour exiger des comptes du Gouvernement

Si au niveau des autorités, les choses semblent s’être calmées à propos du carburant dit toxique qui a tant fait parler ces dernières semaines, au niveau de la société civile, on refuse de tourner la page. Se préoccupant des « graves conséquences de la vente de carburant toxique dont les particules volatiles peuvent nuire à notre environnement, en polluant les sols et les eaux ainsi que la santé de la population, notamment de maladies respiratoires, de cancers, de toux, de maux de gorge et de tête, d’irritation des yeux, etc », le Réseau national des acteurs du développement durable (RENADE) organise ainsi une « pétition citoyenne du 24 juin au 1er juillet 2024, pour collecter des signatures auprès des automobilistes, motocyclistes, tricyclistes et autres victimes du carburant impropre à la consommation ». Objectif ? « Exiger des comptes du Gouvernement, à travers la SONAP, consolider les dossiers de justice et exiger la résiliation du contrat irrégulier de Oryx Energies ».

